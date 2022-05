Xiaomi baut nicht nur Smartphones, sondern auch schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich Fitness-Tracker. Das Xiaomi Mi Band 6 ist noch gar nicht so lange auf dem Markt, doch jetzt kündigt sich mit dem Xiaomi Band 7 ein neues Modell an.

Xiaomi Band 7 wird wieder sehr günstig

Fast ein Jahr nach der Vorstellung des Xiaomi Mi Band 6 kündigt sich ein Nachfolger an. Das chinesische Unternehmen wird das Xiaomi Band 7 am 24. Mai offiziell in China enthüllen. Ein entsprechendes Bild hat das Unternehmen bereits geteilt:

Rein optisch wird sich auf den ersten Blick nichts ändern. Vermutlich werden eher die inneren Werte überarbeitet. Erwartet wird beispielsweise eine NFC-Version, mit der man dann auch bezahlen kann. In China wäre damit sogar noch mehr möglich, denn dort wird die NFC-Funktion von mehr Diensten unterstützt. Ob das bald auch in Deutschland möglich wird, ist nicht bekannt. Vielleicht geht man endlich eine Kooperation mit einem Zahlungsdienstleister an. Erst kürzlich wurde verkündet, dass Xiaomi in Deutschland mit Vodafone zusammenarbeitet.

Laut aktuellen Informationen soll das Display des Xiaomi Band 7 weiterhin 1,56 Zoll groß bleiben. Dem Bild können wir entnehmen, dass man den Puls messen kann. Weitere Funktionen könnten umgesetzt werden, denn immer mehr Unternehmen führen Gesundheitsfunktionen ein. Beispielsweise wäre eine Temperaturmessung ganz sinnvoll. Bestätigt ist das alles aber noch nicht.

Was das aktuelle Xiaomi Mi Band 6 drauf hat:

Xiaomi Mi Band 6 im Detail

Xiaomi Band 7 bleibt günstig

In einem Leak wird der Preis des Xiaomi Band 7 bereits enthüllt (Quelle: igeekphone). Zumindest in China kostet der Fitness-Tracker 269 Yuan, was umgerechnet etwa 38 Euro sind. In Deutschland kam der Vorgänger für 50 Euro auf den Markt, ist mittlerweile aber für 35 Euro erhältlich (bei Amazon anschauen). Man kann davon ausgehen, dass das Xiaomi Band 7 auch nach Deutschland kommt. Die Frage ist am Ende nur, wann das der Fall sein wird.