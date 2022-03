Xiaomi hat kürzlich mit dem Xiaomi 12 und 12 Pro zwei High-End-Smartphones für Deutschland vorgestellt, die vor längerer Zeit schon in China auf den Markt gebracht wurden. Ein echtes Flaggschiff-Smartphone, das es mit dem Galaxy S22 Ultra von Samsung aufnehmen kann, fehlt aber. Das könnte jetzt endlich kommen.

Xiaomi 12 Ultra im Mai erwartet

Das Xiaomi 12 Ultra ist eines dieser typischen Smartphones: Es ist schon lange in der Gerüchteküche unterwegs, soll eigentlich schon fertig sein – aber es wird einfach nicht vorgestellt. Eigentlich wurde die Vorstellung nämlich zusammen mit dem Xiaomi 12 und 12 Plus erwartet. Doch es gab weder ein Xiaomi 12 Ultra noch ein 12 Lite. Beide Smartphones fehlen im Portfolio des chinesischen Herstellers, sodass Samsung aktuell leichtes Spiel hat. Das soll sich aber bald ändern (Quelle: PriceBaba).

Erwartet wird mit dem Xiaomi 12 Ultra ein echter Nachfolger für das Xiaomi Mi 11 Ultra mit herausragender Kamera, die sich dann wieder den Spitzenplatz bei DxOMark zurückholt. Obwohl der Vorgänger nämlich schon etwas älter ist, hält sich das Smartphone wacker auf dem dritten Platz der besten Kamera-Smartphones. Nur das Huawei P50 Pro und das Honor Magic 4 Ultimate sind leicht besser. Es müsste für Xiaomi also absolut möglich sein, die Konkurrenz wieder zu überholen, zumal die Kooperation mit Leica dann umgesetzt werden soll.

Doch auch sonst soll das Xiaomi 12 Ultra technisch auf dem neuesten Stand sein. Es soll angeblich sogar schon der verbesserte Snapdragon 8 Gen 1 Plus zum Einsatz kommen. Dieser ist noch einmal schneller als die aktuelle Generation. Dazu gibt es natürlich einen dicken Akku, der zudem mit 120 Watt in kurzer Zeit aufgeladen werden kann.

Das aktuell beste Smartphone von Xiaomi im Video:

Kommt das Xiaomi 12 Ultra wirklich?

Das wird natürlich die große Frage sein. Seit der Vorstellung des Xiaomi 12 und 12 Pro in China Ende Dezember 2021 warten wir im Grunde auf dieses Smartphone. Wenn es jetzt im Mai 2022 kommt, soll es zunächst wieder nur in China verfügbar sein. Ob es nach Europa kommt, ist aktuell nicht absehbar. Was mit dem Xiaomi 12 Lite ist, wissen wir aktuell auch nicht.