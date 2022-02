Xiaomi möchte seine wohl schickste Smartwatch nach Europa bringen, behauptet ein Leaker. Die Xiaomi Watch S1 dürfte in Europa in zwei Varianten in den Verkauf gehen. In China ist die Smartwatch bereits zu haben – doch ein wichtiges Detail könnte Käufer abschrecken.

Xiaomi Facts

Xiaomi Watch S1 (Active) vor Europa-Start?

Ein Leaker will erfahren haben, dass Xiaomi seine High-End-Smartwatch auch in Europa anbieten möchte. In China wurde die Xiaomi Watch S1 (Active) bereits Ende 2021 vorgestellt. Die Veröffentlichung in Europa – und damit natürlich auch in Deutschland – soll „bald“ geschehen, heißt es (Quelle: TechInsider). Auch zum möglichen Preis gibt es erste Hinweise.

Bei der Xiaomi Watch S1 handelt es sich um die besser ausgestattete Variante. Mit dabei ist ein rundes AMOLED-Display aus Saphirglas, das auf eine Diagonale von 1,43 Zoll kommt. Der Rahmen besteht aus rostfreiem Stahl. Die Smartwatch ist wasserdicht bis zu einer Tiefe von 50 m. WLAN, NFC und GPS sind mit dabei.

Als interne Speicherkapazität sind 4 GB vorgesehen. Der Akku der Uhr kommt auf 470 mAh und lässt sich drahtlos wieder mit Strom versorgen. Xiaomi zufolge soll die Watch S1 „bis zu 288 Stunden“ durchhalten.

Auf Wear OS müssen Kunden der Smartwatch allerdings verzichten. Stattdessen hat sich der Hersteller für ein eigenes Betriebssystem entschieden (MIUI Watch OS). Zuvor gab es die Hoffnung, dass sich Xiaomi zumindest bei der internationalen Variante für Wear OS entscheiden könnte. Amazons Alexa ist hingegen direkt integriert.

Mehr zur Xiaomi Watch S1 im Video:

Trailer zur Smartwatch Xiaomi Watch S1

Edle Xiaomi-Smartwatch: Preise könnten bei 200 Euro beginnen

Xiaomi selbst hat sich noch nicht zu einer Veröffentlichung außerhalb Chinas geäußert. Es wird darüber spekuliert, dass die etwas schwächere Active-Version in Europa für etwa 200 Euro angeboten wird. Bei der Xiaomi Watch S1 ist eher mit 250 Euro zu rechnen.