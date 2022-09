Nach Menschen entdeckt der chinesische Hersteller Xiaomi auch Haustiere als neue Zielgruppe. Der jetzt vorgestellte Wasserspender und Futterautomat für Katzen und Hunde ist an das Smart Home angebunden und kann per App gesteuert werden.

Xiaomi: Smart Home für Katzen und Hunden

Xiaomi hat einen Futterautomaten und einen Wasserspender für den deutschen Markt vorgestellt, der das Leben von Haustieren und Besitzern gleichermaßen verbessern soll. Der Wasserspender kann dabei mehr als nur einfach Wasser anbieten, denn das Gerät sorgt für einen zirkulierenden Wasserkreislauf, den der Hersteller als „Gebirgsbach“ bezeichnet. So soll der Sauerstoffgehalt jederzeit hoch bleiben.

Der „Xiaomi Smart Pet Fountain“ verfügt über einen leichten Neigungswinkel, um Hunden und Katzen das Trinken so angenehm wie möglich zu machen. Die Wasserfläche hat man bewusst groß gehalten, damit zumindest Katzen bei der Fellpflege unterstützt werden. Auch ein vierlagiger Filter ist mit dabei, über den Feinpartikel, Haare und Chlor-Rückstände zurückgehalten werden.

Die Anbindung an das Smart Home läuft per Xiaomi-Home-App. Das Gerät meldet sich per Benachrichtigung, wenn Wasser nachgefüllt, der Wasserspender gereinigt oder der Filter ausgetauscht werden muss. Über die App kann der Wasserspender bei Bedarf auch nachts ausgeschaltet werden.

Mehr zum Wasserspender im Video:

Xiaomis Wasserspender „Smart Pet Fountain“

Xiaomi: Futtermanagement aus der Ferne

Auch der „Xiaomi Smart Pet Food Feeder“ verfügt über eine App-Anbindung. Hier können Besitzer von Hund und Katze zu jeder Zeit die Dosierung des Trockenfutters und die Ausgabezeit aus der Ferne ändern. Der Hersteller spricht von einer „maßgeschneiderten“ Lösung, bei der unterschiedlich großes Trockenfutter zwischen 5 und 12 mm Größe verwendet werden kann. Bis zu 1,8 kg passen in den Futterspender. Über die Xiaomi-Home-App können Haustierbesitzer den aktuellen Füllstand einsehen.

Xiaomi bietet seinen smarten Wasserspender für 79,99 Euro an (bei Xiaomi ansehen). Für den intelligenten Futterspender fallen 129,99 Euro an (bei Xiaomi ansehen).