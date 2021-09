Erst vor wenigen Monaten hat Xiaomi mit dem Poco X3 Pro ein leistungsstarkes Android-Smartphone vorgestellt, das mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen möchte. Jetzt ist es auf Platz 1 bei Amazon.

Poco X3 Pro im Preisverfall: Bei Amazon für 219 Euro erhältlich

Als Xiaomi das Poco X3 Pro im März 2021 in Deutschland auf den Markt gebracht hat, kostete das Smartphone 249 Euro in der Version mit 6 GB RAM und 128 GB internem Speicher. Nur wenige Wochen nach der Markteinführung ist der Preis deutlich gefallen. Amazon veranstaltet aktuell eine Aktion. Dort wird das Smartphone mit 8 GB RAM und 256 GB internem Speicher für nur noch 219 Euro statt 299 Euro verkauft (bei Amazon anschauen). Das sorgt dafür, dass das Handy direkt auf Platz 1 bei Amazon in den Bestsellern gelandet ist.

Was macht das Poco X3 Pro von Xiaomi so interessant?

Die technische Ausstattung des Poco X3 Pro ist für diese Preisklasse einfach klasse. Man bekommt einen schnellen Snapdragon-860-Prozessor, viel Arbeitsspeicher und internen Speicher, ein 6,67-Zoll-Display mit 120 Hz und einen großen 5.160-mAh-Akku, der über das mitgelieferte Netzteil mit 33 Watt schnell wieder aufgeladen werden kann. Auf der Rückseite findet sich dann noch eine 48-MP-Triple-Kamera, die alle alltäglichen Aufgaben meistert. Die zwei Lautsprecher, der Kopfhöreranschluss und die IP53-Zertifizierung, wodurch das Smartphone gegen Spritzwasser geschützt ist, runden das Bild ab. Mehr braucht man eigentlich nicht.

Poco X3 Pro: Für wen lohnt sich der Kauf?

Xiaomi hat in letzter Zeit unzählige neue Handys auf den Markt geschmissen, die sich teilweise nur leicht unterscheiden. Da noch einen Überblick zu behalten, fällt sehr schwer. Das Poco X3 Pro ist ein gehobenes Mittelklasse-Handy, bei dem die Performance und Akkulaufzeit im Fokus stehen. Mit einem Preis von aktuell 220 Euro können alle zugreifen, die genau das suchen. Man muss zwar vereinzelt auf Funktionen verzichten, bekommt aber ein solides Handy mit riesigem Akku. Wer mehr erwartet, findet im Xiaomi-Portfolio sicher eine Alternative.

