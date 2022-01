Xiaomi-Smartphones sind auf der ganzen Welt sehr beliebt. Den meisten Modellen fehlt aber eine wichtige Eigenschaft, die mittlerweile immer mehr zum Standard wird. Zumindest ein relativ günstiges Android-Handy des chinesischen Herstellers soll jetzt aber damit ausgestattet werden.

Xiaomi Redmi Note 11 JE mit IP68-Zertifizierung

Der chinesische Hersteller Xiaomi hat unzählige Android-Smartphones im Angebot. Kaum ein Modell davon ist offiziell IP-zertifiziert und gegen Wasser und Staub geschützt – selbst die High-End-Modelle nicht. Es kommt aber vor, dass Xiaomi hin und wieder ein Sondermodell auf den Markt bringt, das eben diese Eigenschaften mitbringt. Das ist vor einiger Zeit mit dem Redmi Note 10 JE geschehen und wird auch mit dem Redmi Note 11 JE der Fall sein (Quelle: GizChina).

Das neue Modell wird eines der wenigen Xiaomi-Handys sein, das mit einer IP68-Zertifizierung ausgestattet ist. Das Redmi Note 11 JE kann also für eine gewisse Zeit untergetaucht werden. Technisch gesehen handelt es sich um ein Einsteiger-Smartphone mit 6,6 Zoll großem Full-HD-Display, Snapdragon-480-Plus-Prozessor und einem 5.000-mAh-Akku. Die Hauptkamera löst immerhin mit 48 MP auf. Der Preis des Vorgängers lag bei umgerechnet knapp über 200 Euro. Es dürfte sich also um einen echten Preis-Leistungs-Kracher handeln.

Der große Knackpunkt ist aber wohl die limitierte Verfügbarkeit. So gern wir das Redmi Note 11 JE mit IP68-Zertifizierung in Deutschland sehen würden, bleiben wir wohl enttäuscht zurück. Dieses spezielle Smartphone ist vorerst nur für den japanischen Markt vorgesehen. So war es auch beim Vorgänger. Wieso Xiaomi das Handy nicht auch im Rest der Welt auf den Markt bringt, bleibt unklar. Man bietet schon unendlich viele Konfigurationen an, da würde so ein interessantes Modell sicher auch passen.

Neue Redmi-Smartphones kommen bald nach Deutschland

Erst Ende Oktober 2021 hat Xiaomi mit dem Redmi Note 11, Note 11 Pro und Note 11 Pro+ drei interessante Android-Smartphones vorgestellt. Das Redmi Note 11 ist als Poco M4 Pro 5G bereits in Deutschland erhältlich. Direkt von Xiaomi gibt es die neuen Redmi-Smartphones in Deutschland aber noch nicht. Wir gehen davon aus, dass sich das in absehbarer Zeit ändern wird.