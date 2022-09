Wer sich ein günstiges Android-Handy kaufen möchte, greift meist zu Xiaomi oder auch Samsung. Zukünftig dürfte die Entscheidung etwas schwerer fallen, denn Honor kommt immer stärker zurück und hat mit dem Honor X6 ein Smartphone angekündigt, das als Preis-Leistungs-Kracher gesehen werden kann.

Honor X6: Günstiges Android-Handy mit großem Akku

Nachdem sich Honor erfolgreich von Huawei getrennt und somit nicht mehr von den US-Sanktionen betroffen ist, bringt das Unternehmen immer mehr Android-Handys auf den Markt. Zunächst im High-End-Sektor, jetzt aber auch immer stärker in der Einsteiger- und Mittelklasse. Die X-Serie ist dabei im unteren Preissegment angesiedelt und erhält mit dem Honor X6 jetzt eine weitere Ausbaustufe nach unten. Das Handy könnte in Europa nämlich um die 150 Euro kosten und bietet dafür einige technische Highlights:

Das Honor X6 kostet wenig und ist gut ausgestattet. (Bildquelle: Honor

In Malaysia wurde das Honor X6 nun offiziell angekündigt. Optisch wirkt es mit der besonderen Rückseite wie ein viel teureres Smartphone. Dort kostet es umgerechnet nur um die 130 Euro, in Deutschland dürfte man aber etwas mehr verlangen. An der Front passt es zu vielen Xiaomi- und Samsung-Smartphones. Es kommt eine kleine Notch für die Frontkamera zum Einsatz. Der Fingerabdrucksensor sitzt an der Seite. Es ist ein riesiger 5.000-mAh-Akku verbaut und die 50-MP-Kamera soll für eine solide Bildqualität sorgen. Insgesamt also ein wirklich vielversprechendes Android-Handy.

Kommt das Honor X6 nach Deutschland?

In Deutschland bietet Honor bereits mit dem Honor X7 für ab 179 Euro und Honor X8 für ab 209 Euro zwei günstige Android-Smartphones an. Mit dem Honor X6 zum Preis von etwa 150 Euro würde sich das Unternehmen gut gegen Samsung und Xiaomi in der Preisklasse aufstellen. Angekündigt wurde das Smartphone bisher in Malaysia. Da die anderen Modelle auch in Deutschland verkauft werden, stehen die Chancen gar nicht so schlecht, dass das Handy den Weg zu uns findet.

