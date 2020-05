Bildquelle: Black Shark 3 5G

Xiaomi-Smartphones mit einer High-End-Ausstattung sind in diesem Jahr sehr teuer. Nun gibt es in Deutschland aber ein Handy zu kaufen, das eben diese Top-Ausstattung bietet, aber keine 1.000 Euro kostet. An ein Detail muss man sich aber gewöhnen.

Black Shark 3: Xiaomi-Gaming-Handy für 599 Euro

Mit dem Black Shark 3 kommt ein neues Xiaomi-Handy nach Deutschland, das in erster Linie Gamer ansprechen soll. Deswegen ist das Design des Smartphones auch so auffällig. Tatsächlich ist das neue Gerät aber genau das Handy, worauf wir gewartet haben – nämlich ein Preis-Leistungs-Kracher. Für 599 Euro bekommt man sehr viel Hardware, die man sonst nur in teureren Modellen findet. Dazu gehört beispielsweise der Snapdragon 865, ein 5G-Modem, das 90-Hertz-Display und ein großer Akku, der extrem schnell aufgeladen werden kann. Tatsächlich ist der 4.720-mAh-Akku des Black Shark 3 aufgeteilt und kann so mit 65 Watt sehr schnell voll aufgeladen werden. Im nachfolgenden Video wird das Handy vorgestellt:

Die Optik des Black Shark 3 ist natürlich relativ auffällig, doch wenn einen das nicht stört, dann bekommt man ein richtig gut ausgestattetes Handy für relativ wenig Geld. Es stehen zwei Versionen zur Wahl. Das Modell mit 8 GB RAM und 128 GB internem Speicher kostet 599 Euro. Wer das Top-Modell mit 12 GB RAM und 256 GB internem Speicher haben will, muss 729 Euro zahlen. Letztere Version ist aber noch nicht verfügbar. Wer mag, kann sich für das gesparte Geld direkt einiges an Zubehör kaufen.

Gaming-Smartphones als Geheimtipp?

Während normale Android-Handys mit Top-Ausstattung immer teurer werden, haben sich Gaming-Smartphones langsam aber sicher zu einem Geheimtipp entwickelt. Erst kürzlich haben wir das RedMagic 5G getestet. Ein wirklich tolles Gaming-Handy mit Top-Hardware zum kleinen Preis. Man muss nur bei der Software und Kamera Abstriche machen. Ansonsten bekommt man ein richtig gutes Android-Handy.