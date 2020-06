Xiaomi hat vor einiger Zeit mit dem Poco F2 Pro ein wirklich interessantes High-End-Smartphone zum kleinen Preis nach Deutschland gebracht. Doch statt der 499 Euro müssen deutsche Kunden plötzlich 599 Euro bezahlen. Jetzt reagiert das chinesische Unternehmen mit einer Preissenkung. Lohnt sich der Kauf jetzt?

Xiaomi verkauft Poco F2 Pro zum versprochenen Preis

Als Xiaomi das Poco F2 Pro in Deutschland an den Start gebracht hat, war die Begeisterung groß. Dann kam der Tiefschlag. Der Preis ist im Vergleich zu anderen europäischen Ländern einfach um 100 Euro erhöht worden. Das haben sich viele Interessenten nicht gefallen lassen und den Missstand öffentlich gemacht. Auch wir hatten darüber berichtet. Jetzt hat das Unternehmen reagiert und den Preis zumindest zum Teil der unverbindlichen Preisempfehlung angepasst, die zuvor kommuniziert wurde.

So kostet das Poco F2 Pro mit 6 GB RAM und 128 GB bei Xiaomi direkt nun 529 Euro. Vorher waren es 599 Euro. Angekündigt waren 499 Euro. Also immer noch 30 Euro zu viel, wobei Xiaomi kürzlich eine Aktion hatte, in der das Handy für 499 Euro verkauft wurde. Bei Amazon wird das Handy hingegen regulär für 499 Euro verkauft. Die Version mit 8 GB RAM und 256 GB ist nun auch günstiger, nämlich für 599 Euro im Verkauf. Xiaomi hat also auf die Proteste der Kunden in Deutschland reagiert und benachteiligt diese nicht mehr. Jetzt ist das Poco F2 Pro der Preis-Leistungs-Knaller, den wir erwartet haben – und der auch angekündigt wurde.

Poco F2 Pro kaufen oder lassen?

Jetzt ist das Poco F2 Pro zum Preis von 499 Euro wirklich zu empfehlen. Man bekommt ein echtes High-End-Smartphone mit schnellem Prozessor, guter Kamera und sogar einem 5G-Modem zum günstigen Preis. Man muss sich nur bewusst sein, dass man auch auf einige Features verzichtet. So ist das Smartphone nicht wasserdicht, es kann nicht kabellos aufgeladen werden und es ist „nur“ ein 60-Hertz-Display verbaut. Wer damit leben kann, bekommt ein gutes Handy zum kleinen Preis.