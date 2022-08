Samsung wird bald neue Falt-Handys vorstellen und Xiaomi möchte ebenfalls ein kleines Produktfeuerwerk zünden. Erste Teaser und Leaks verraten, was uns direkt nach der Vorstellung des großen Konkurrenten erwartet. Einen kleinen Haken gibt es aber.

Xiaomi: Neues Falt-Handy und mehr angekündigt

Xiaomi hat erst kürzlich mit dem 12S Ultra ein ganz besonderes High-End-Smartphone mit Leica-Kamera vorgestellt. Das reicht dem chinesischen Unternehmen aber nicht. Am 11. August und somit nur einen Tag nach dem Samsung-Event, wird schon das nächste Produktfeuerwerk gezündet (Quelle: Weibo). In den chinesischen sozialen Netzwerken hat Xiaomi bereits verraten, was es zu sehen gibt:

Xiaomi Mix Fold 2: Im Grunde die Antwort auf das Samsung Galaxy Z Fold 4. Ein Falt-Handy, das sich zu einem kleinen Tablet ausklappen lässt. Technisch soll dieses Modell auf dem neuesten Stand sein und sich nicht vor Samsung verstecken müssen. Da Xiaomi einen goldenen Teaser veröffentlicht hat, könnte eine neue Farbe in Gold eingeführt werden.

Zudem wird Xiaomi neue Kopfhörer vorstellen. Erinnern optisch sehr an die AirPods Pro von Apple. Erscheinen auch in einer goldenen Farbe. Vermutlich wird aktive Geräuschunterdrückung unterstützt. Xiaomi Pad 5 Pro: Statt eines Xiaomi Pad 6 kommt ein Pad 5 Pro mit 12,4-Zoll-Display. In dem Teaser von Xiaomi wurde das Android-Tablet schon gezeigt. Es ist einfach nur etwas größer als das Xiaomi Pad 5 mit 11-Zoll-Display, das wir kennen.

Alle neuen Xiaomi-Produkte nur für China?

Da Xiaomi das Event nur für China angekündigt hat, gehen aktuell viele davon aus, dass die neuen Produkte auch zunächst nur in China auf den Markt kommen. Das war schon beim Xiaomi 12S Ultra der Fall und könnte jetzt auch beim Mix Fold 2 und den andern Geräten eintreten. Bleibt nur zu hoffen, dass zumindest das Xiaomi Pad 5 Pro den Weg nach Deutschland findet. Das wäre tatsächlich ein echter Mehrwert für den Android-Tablet-Markt.

