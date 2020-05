Bildquelle: GIGA

Xiaomi entwickelt sich langsam aber sicher zu einem der bedeutendsten Smartphone-Hersteller der Welt. Während andere Hersteller weniger Geräte verkaufen, kann Xiaomi den Absatz steigern. Nun ist ein Smartphone aufgetaucht, das seine Geheimnisse nicht versteckt.

Xiaomi Facts

Xiaomi-Smartphone mit durchsichtiger Rückseite

Transparente Produkte sehen einfach nur spektakulär aus. Man kann genau sehen, was in dem Gerät verbaut ist, ohne es aufschrauben zu müssen. Xiaomi hat in der Vergangenheit bereits leicht transparente Smartphones als „Explorer Edition“ auf den Markt gebracht – auch wenn diese nicht immer ganz echt waren. Trotzdem haben sie für viel Begeisterung gesorgt und wurden gern gekauft. Der „Senior Product Marketing Manager“ von Xiaomi hat auf Twitter nun Fotos eines transparenten Redmi K30 Pro gezeigt, dass er nie wieder aus den Händen geben will:

They're going to have to kill me to get this custom #RedmiK30Pro out of my hands. Transparent Gameboy Color vibes. pic.twitter.com/FV8BBbTYhv — Daniel D (@Daniel_in_HD) May 14, 2020

Man kann auf den Fotos wirklich jedes Detail des Smartphones sehen. Dieses Modell erinnert ihn dabei sehr an den transparenten Gameboy Color, den damals jeder geliebt hat. Um so enttäuschender ist es, dass man solche Produkte mit „Durchblick“ nicht viel häufiger anbietet. Fans auf der ganzen Welt würden sie sicher kaufen. In diesem Fall wurde die undurchsichtige Rückseite gegen eine transparente Rückseite ersetzt. Es handelt sich dabei um eine Sonderanfertigung, die so wohl nie in den Verkauf geht.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro bei Amazon kaufen

Die aktuell besten China-Handys:

Keine „Explorer Edition“ des Xiaomi Mi 10 geplant

Während es vom Xiaomi Mi 8 und Mi 9 noch die „Explorer Edition“ gab, die einen Einblick in den Aufbau des Smartphones gegeben hat, wird es beim neuen Mi 10 wohl keine transparente Version geben. Unklar ist aktuell, ob Xiaomi diese Eigenschaft auf die anderen Marken ausweitet, die immer mehr in den Fokus rücken. Mit Redmi und Poco gibt es gleich zwei, die diesen Stil der transparenten Smartphones durchaus gut verkaufen könnten. Xiaomi sollte die „Explorer Edition“ auf jeden Fall beibehalten, um ein echtes Alleinstellungsmerkmal zu bieten. Die Konkurrenz macht das in jedem Fall nicht.