Der Markt für E-Autos ist in Bewegung: Neben immer neuen Spekulationen zu Apples Plänen, erweitert der chinesische Tech-Konzern Xiaomi offenbar ebenfalls seine Palette. Der Anlauf für Xiaomis eigenes Elektroauto scheint seit langem geplant zu sein.

Die Ankündigung könnte große Wellen am internationalen E-Auto-Markt schlagen: Xiaomi will mitmischen und plant offenbar, ein eigenes E-Auto zu entwickeln. Das will ein chinesisches Portal von Insidern erfahren haben. Bewahrheitet sich Xiaomis Plan, wird der „Neue“ am Markt sicherlich für viel Aufsehen sorgen.

E-Auto von Xiaomi: Chinesischer Hersteller hat enormes Potenzial

Konkret sind die Pläne der Chinesen bisher wohl nicht, Zeitraum oder Details werden im ursprünglichen Bericht des Portals LatePost nicht genannt. Die Rede sei allerdings von einem E-Pkw sowie einem elektrisch betriebenen Bus.

Wie das Magazin Technode berichtet, ist die Entwicklung nicht ganz neu: Seit 2018 sollen intern die Chancen auf dem Automarkt ausgelotet worden sein – der Projektname damals: „Micar“, in Anlehnung an Xiaomis Smartphone- und Elektronik-Serie. Bereits 2013 soll sich Xiaomi-CEO Lei Jun außerdem Inspiration bei mehreren Treffen mit Tesla-Chef Elon Musk geholt haben.

Xiamoi-CEO kümmert sich: E-Auto wird zur Chefsache

Laut der aktuellen Berichte, nimmt Xiaomi sein E-Auto-Projekt sehr ernst, denn Konzergründer Lei Jun macht es zur Chefsache. Gleichzeitig wiesen die Quellen von LatePost jedoch darauf hin, dass man sich noch in ein einem frühen Stadium befinde, vieles sich ändern könne.

Für die Pläne ist der Zeitpunkt gut gewählt: Zum einen ist die Hürde vom Smartphone- zum Autohersteller durch die Gerüchte um Apples E-Auto geringer geworden – für potenzielle Kunden ebenso wie für die Branche und damit für mögliche Kooperationspartner.

Auf der anderen Seite ist der Markt für Elektroautos hoch dynamisch und wächst rasant – international, aber eben auch vor Xiaomis Haustür in China. Hersteller aus Fernost wie Nio oder BYD machen vor, welches Potenzial nach wie vor im batteriebetriebenen Fahren steckt. Und Xiaomi ist durch sein riesiges Portfolio in der Tech-Branche längst einer der Großen – mit entsprechend großer Kundschaft.