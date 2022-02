Xiaomi ist ohnehin für sein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bekannt. In Zukunft werden die Smartphones des chinesischen Hersteller aber noch attraktiver. Möglich macht das eine Partnerschaft mit YouTube.

„Viel Smartphone für wenig Geld“ – wollte man die Produktstrategie von Xiaomi zusammenfassen, käme wohl so ein Einzeiler dabei heraus. Bei insgesamt sieben Smartphones geht der Hersteller jetzt weiter als bisher und schnürt in Zusammenarbeit mit YouTube ein attraktives Paket, bei denen Besitzer bis zu 36 Euro sparen können.

Ausgewählte Xiaomi-Smartphones erhalten 3 Monate YouTube Premium gratis

Die erhalten in Zukunft bis zu drei Monate YouTube Premium gratis, wie Xiaomi via Pressemitteilung bekanntgibt. Ein Monat der Premiumversion schlägt mit 11,99 Euro zu Buche, Xiaomi-Nutzer können bestenfalls also rund 36 Euro sparen.

Neben der Werbefreiheit bietet YouTube Premium auch die Möglichkeit, Musik im Hintergrund abzuspielen und eine Download-Funktion. Auch der Zugriff auf die YouTube Originals ist hier enthalten, wobei YouTube die künftig nur noch in begrenzter Form weiter führen wird. Auf einem iPhone und iPad kommen außerdem nur YouTube-Premium-Abonnenten in den Genuss der Bild-in-Bild-Funktion.

Zu den teilnehmenden Smartphones gehören:

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11S

Redmi Note 11

Nicht alle Xiaomi-Nutzer profitieren gleichermaßen

Ein Blick auf das Kleingedruckte lohnt aber, denn wie üblich gibt es bei solchen Aktionen auch Einschränkungen. So erhalten lediglich Xiaomi-Smartphones die vollen drei Monate YouTube Premium gratis. Smartphones der Untermarke „Redmi“ müssen sich hingegen mit zwei Monaten begnügen.

Der Aktionszeitraum beläuft sich auf den 26. Januar 2022 bis 31. Januar 2023, einzulösen dann bis zum 28. Februar 2023. Teilnehmen können darüber hinaus nur „neue Nutzer“, was im Klartext bedeutet: Wer schon einmal bei YouTube Premium, YouTube Music Premium, YouTube Red oder Google Play Music angemeldet war, geht leer aus.

Wer das Angebot nutzen und bis zu drei Monate YouTube Premium gratis ausprobieren möchte, muss laut Xiaomi die vorinstallierte YouTube-App öffnen und dort den Anweisungen folgen. Alternativ geht das auch über den Besuch von YouTube.com/premium.