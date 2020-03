Xiaomi-Smartphones galten in Europa immer als Preis-Leistung-Knaller und echte Geheimtipps, wenn man richtig viel Hardware für wenig Geld bekommen wollte. Das ändert sich jetzt – aber so richtig.

Xiaomi Mi 10: Preise für Europa sehr hoch

Xiaomi hat vor einiger Zeit das Mi 10 und Mi 10 Pro in China vorgestellt. Schon damals ist aufgefallen, dass die Preise relativ hoch ausfallen. Nun sind die Preise für Europa durchgesickert und die schlimmste Befürchtung bestätigt sich. Während das Mi 9 in Deutschland noch für 449 Euro auf den Markt kam, wird das Mi 10 laut den Informationen von mobiFlip einfach mal mindestens 300 Euro mehr kosten. Demnach soll für die Version mit 8 GB RAM und 128 GB internem Speicher etwa 749 Euro verlangt werden, während die Version mit 8 GB RAM und 256 GB um die 849 Euro kosten könnte. Die Preise stammen aus Großbritannien und wurden in Euro umgerechnet.

Bei einem Preis von etwa 749 Euro bleibt Xiaomi mit dem Mi 10 zwar unter dem Preis für ein Galaxy S20, das in der UVP 899 Euro kostet, es bietet aber teilweise auch eine schlechte Ausstattung. Das China-Handy hat beispielsweise „nur“ ein 90-Hertz-Display und eine geringere Auflösung. Außerdem kommt wohl nicht die Pro-Version nach Europa, wodurch man Einschnitte bei der Kamera hinnehmen muss. Die Software von Xiaomi überzeugt auch nicht jeden, wurde durch den geringen Preis aber „hingenommen“. Wenn Xiaomi nun aber deutlich höhere Preise verlangt, dann überlegen die Kunden auch stärker, ob sich der Kauf wirklich lohnt. Zumal Samsung-Handys schnell an Wert verlieren. Bis das Mi 10 also in Deutschland erhältlich sein wird, könnte der Preisunterschied zum Samsung Galaxy S20 deutlich kleiner ausfallen.

Xiaomi Mi 10: Offizielle Präsentation am 27. März

Offiziell eingeführt wird das Xiaomi Mi 10 in Europa erst am 27. März 2020. Das chinesische Unternehmen rührt schon seit einiger Zeit die Werbetrommel, durch die Vorstellung in China wissen wir aber schon alles, was das Handy zu bieten hat. Was fehlt, sind der Preis und die Verfügbarkeit. Die wird Xiaomi am Freitag verkünden. Spätestens dann wird sich zeigen, ob die geleakten Informationen stimmen und wie die Erfolgsaussichten in Deutschland wirklich sein werden.