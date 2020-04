Bildquelle: Xiaomi

Xiaomi legt nach. In China wurde ein neues Mi-10-Smartphone vorgestellt, das auch in Deutschland auf den Markt kommen wird – und das bietet für die Preisklasse eine einzigartige Funktion.

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom vorgestellt

Xiaomi hat in Europa mit dem Mi 10, Mi 10 Pro und Mi 10 Lite bereits drei neue Android-Smartphones vorgestellt und teilweise auf den Markt gebracht. In China kommt nun das Mi 10 „Youth“ dazu, das in Europa aber als Xiaomi Mi 10 Lite „Zoom“ auf den Markt kommen wird. Technisch ähnelt dieses Modell sehr dem normalen Mi 10 Lite und besitzt auch direkt ein 5G-Modem, die Besonderheit des „Zoom“-Smartphones liegt aber in der Kamera. Xiaomi hat nämlich tatsächlich in ein Mittelklasse-Handy ein Periscope-Zoom mit fünfzigfacher Vergrößerung integriert. Das kennt man bisher nur von High-End-Smartphones wie dem Huawei P40 Pro oder Samsung Galaxy S20 Ultra.

Selbst die Optik der Rückseite ändert sich im Vergleich zum normalen Mi 10 Lite nicht, wie man dem obigen Video entnehmen kann, es wird nur einfach die rechte untere Linse der Quad-Kamera ausgetauscht. Damit bringt Xiaomi ein absolutes Premium-Feature wirklich teurer High-End-Handys in die Mittelklasse. In China kostet das Xiaomi Mi 10 Lite Zoom nämlich umgerechnet nur ca. 260 Euro. In Europa dürfte es sicher etwas mehr werden. Das normale Mi 10 Lite kommt hierzulande auf 349 Euro. Beim Zoom-Modell dürfte man also von etwa 399 Euro ausgehen.

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom mit MIUI 12

Als erstes Xiaomi-Handy wird das Mi 10 Lite Zoom mit der überarbeiteten Oberfläche MIUI 12 auf Basis von Android 10 ausgeliefert. Dort hat das chinesische Unternehmen viele Verbesserungen integriert. Wann genau die Präsentation des Smartphones in Europa stattfinden wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Am 30. April 2020 veranstaltet Xiaomi zwar ein Event in Europa, dort soll es aber um die Note-Serie gehen. Grundsätzlich dauert es immer einige Wochen, bis in China vorgestellte Smartphones den Weg nach Europa finden. GIGA wird euch informieren, wenn es so weit ist.