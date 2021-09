Xiaomi hat sein brandneues Android-Tablet Pad 5 für Deutschland angekündigt und wird Apple, aber auch Samsung damit so einige Kopfschmerzen bereiten. MediaMarkt hat den Preis jetzt sogar schon gesenkt. Schlagt zu, solange es noch geht.

Xiaomi Pad 5: Schönes Android-Tablet mit 120 Hz

Das Xiaomi Pad 5 ist nicht neu. Es wurde bereits am 10. August in China vorgestellt. Damit wissen wir im Grunde, was wir bekommen. Nämlich ein schickes und hochwertiges Android-Tablet mit 11-Zoll-Display, das mit einer extrem hohen WQHD+-Auflösung und 120 Hz ausgestattet ist. In Kombination mit dem Snapdragon-860-Prozessor, 6 GB RAM und wahlweise 128 oder 256 GB internen Speicher dürfte die Performance unter Android 11 sehr gut sein.

Optional kann man sich einen Xiaomi Smart Pen kaufen, wodurch man genau wie beim iPad dann handschriftliche Eingaben umsetzen kann. Das ist besonders praktisch für Schüler und Studenten, aber auch jeden, der produktiv arbeiten will. Einziger Nachteil? Der Stift liegt dem Lieferumfang nicht bei. Ein Tastatur-Cover, wie man es von Apple oder Samsung kennt, scheint es in Deutschland auch nicht zu geben. Vielleicht folgt später noch etwas.

Für gutes Entertainment sorgt nicht nur das große Display des Xiaomi Pad 5, sondern auch die Quad-Lautsprecher mit Dolby Atmos. Diese schaffen ein immersives Spielvergnügen, wenn es mal wieder so richtig rund geht. Mit dem 8.720-mAh-Akku geht dem Tablet auch nicht so schnell die Luft aus. Das 22,5-Watt-Netzteil, das natürlich beiliegt, lädt das Android-Tablet zügig wieder auf. An der Front ist zudem eine 8-MP-Kamera verbaut, während auf der Rückseite eine 13-MP-Kamera zum Einsatz kommt.

Nur das Xiaomi Pad 5 kommt nach Deutschland. Die im Video sichtbare Pro-Version nicht:

Xiaomi Pad 5: Preis und Verfügbarkeit

Update 15:30 Uhr: Das Xiaomi Pad 5 kommt am 23. September in Deutschland auf den Markt. Das Tablet kostet 399,90 Euro für die Version mit 6 GB und 128 GB internem Speicher.