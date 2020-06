Google hat kürzlich die erste öffentlich zugängliche Version von Android 11 zum Download bereitgestellt. Zunächst nur für die Pixel-Smartphones, mit Xiaomi steigt nun aber ein chinesischer Hersteller ein, der die neue Android-Version für einige seiner Kunden anbietet.

Xiaomi Mi 10 (Pro) können Android 11 installieren

Wer sich eines der neuen Xiaomi-Smartphones Mi 10 der Mi 10 Pro gekauft und Lust auf ein Abenteuer hat, kann sich ab sofort Android 11 in der Beta-Version installieren. Xiaomi ist damit das erste Unternehmen, das diese Möglichkeit bietet – wenn man Google und die Pixel-Smartphones nicht beachtet. Für das chinesische Unternehmen aber auch dessen Kunden ist dieser Schritt wirklich wichtig. Viele Smartphone-Hersteller aus China wollen ihre Update-Politik verbessern und was gibt es da Wichtigeres, als sofort bei der Beta-Version mit an Bord zu sein.

Xiaomi hat für den Beta-Test zwei Foreneinträge eröffnet, in denen sich die Besitzer der beiden Smartphones informieren können. Achtet drauf, dass ihr das richtige Modell wählt. Bisher werden nur die beiden Top-Handys unterstützt:

Man muss der englischen Sprache mächtig sein, um dort mitmachen zu können. Installiert wird die Software über das Mi-Flash-Tool, das Xiaomi zum Download bereitstellt. Man benötigt dazu einen PC. Alles geschieht auf eigene Gefahr. Dessen muss man sich bewusst sein. Immerhin sind das Xiaomi Mi 10 und Mi 10 Pro recht teure Smartphones.

Wann wird das finale Update auf Android 11 veröffentlicht?

Da Xiaomi direkt am Ball ist und schon bei der Beta mit Google zeitlich sehr eng verstrickt, könnte es gut sein, dass die finale Version von Android 11 zumindest für die beiden Mi-10-Handys relativ schnell erscheint. Die Frage ist nur, wie umständlich die Anpassung an die MIUI-Oberfläche sind. Da Xiaomi hier aber gute Vorarbeit leistet, sind wir optimistisch, dass sie ordentlich Gas geben werden.