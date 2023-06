Xiaomi gehört zu den größten Smartphone-Herstellern der Welt und versorgt seine Geräte in regelmäßigen Abständen mit Software-Updates. Nach einigen Jahren der Unterstützung muss Xiaomi diesen Software-Support beenden, da die Handys zu alt werden. Genau das ist jetzt mit einigen beliebten Modellen passiert.

Xiaomi stellt Software-Updates für Handys ein

Kein Smartphone erhält ewig Software-Updates. Nach einigen Jahren auf dem Markt werden ältere Geräte früher oder später nicht mehr unterstützt. Genau dieser Fall ist gerade für einige Xiaomi-Handys eingetreten (Quelle: GizChina). Getroffen hat es ziemlich beliebte Modelle, die Xiaomi in den letzten Jahren auf den Markt gebracht hat:

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Xiaomi Redmi Note 9S

Xiaomi Redmi Note 9S Pro

Xiaomi Redmi Note 9S Pro Max

Besonders das Redmi Note 9 Pro und Redmi Note 9S waren durch ihr tolles Preis-Leistungs-Verhältnis in Deutschland sehr beliebt und dürften auch jetzt noch von einigen Nutzerinnen und Nutzern verwendet werden. Das Redmi Note 9 Pro wurde im Mai 2020 vorgestellt und ist nach drei Jahren offiziell abgemeldet. Das Redmi Note 9S kam im März 2020 raus. Man erkannt also ein Muster, dass nach etwa drei Jahren keine Software-Updates mehr verteilt werden.

Wenn ihr ein Xiaomi-Handy besitzt, solltet ihr diese Einstellungen ändern:

Alte Handys können zum Risiko werden

Wenn ihr eines der oben genannten Smartphones besitzt, dann solltet ihr euch spätestens jetzt überlegen, auf ein neueres Modell umzusteigen. Besonders dann, wenn ihr sicherheitsrelevante Dinge wie Onlinebanking vom Handy macht. Wenn nämlich keine Sicherheitsupdates mehr verteilt werden, dann besteht ein größeres Risiko für euch beim Einsatz solcher Apps. In Panik müsst ihr dabei aber nicht geraten, denn so schnell greift euch sicher niemand an. Trotzdem solltet ihr über einen Neukauf nachdenken.

Die längsten Software-Updates auch für günstigere Handys gibt es im Übrigen von Xiaomis Konkurrenten Samsung. Dort erhaltet ihr vier neue Android-Versionen und fünf Jahre Sicherheitsupdates. Da kann bisher niemand mithalten.