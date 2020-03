Xiaomi startet durch: Deutscher Online-Shop wird bald eröffnet

Der chinesische Hersteller Xiaomi startet nun auch ganz offiziell in Deutschland durch. Der Online-Shop steht kurz vor der Eröffnung und auch ein Ladengeschäft ist geplant. Kunden dürfen sich über einen Gutschein freuen.

Bildquelle: Xiaomi

Xiaomi: Online-Shop steht vor Eröffnung

Lange hat es gedauert, doch schon bald können deutsche Kunden von Xiaomi ihre Handys direkt vom Hersteller beziehen – ohne Umwege über das Ausland oder Amazon. Wie auf der offiziellen Webseite des Unternehmens zu lesen ist, soll der deutsche Online-Shop am 13. März 2020 eröffnet werden. Um den Start noch etwas angenehmer zu gestalten, bekommen Interessierte einen Gutschein über 20 Euro, wenn sie Produkte für mehr als 69 Euro einkaufen. Der Gutschein kann allerdings nur bis zum 18. März eingelöst werden.

Xiaomi verspricht einen persönlichen Kundenservice, einen Versand über die DHL, einen kostenlosen Widerruf (14 Tage) sowie eine kostenlose Lieferung, wenn die Bestellsumme 69 Euro oder mehr beträgt. Anders als in der Ankündigung zu lesen ist, startet der deutsche Online-Shop tatsächlich erst am 13. März. Bis dahin werden Interessierte beim Kauf noch auf die internationale Webseite von Xiaomi weitergeleitet.

Das Xiaomi Mi Note 10 dürfte es bald schon ganz offiziell im deutschen Online-Shop geben.

Xiaomi: Viele Produkte für Deutschland

Welche Handys Xiaomi hierzulande anbieten wird, wurde noch nicht verraten. Es ist aber davon auszugehen, dass alle für Deutschland angekündigten Smartphones auch über den deutschen Store zu beziehen sein werden. Auch die Fitness-Armbänder des Herstellers dürften offiziell angeboten werden. Künftig könnten auch ganz andere Produkte verkauft werden, wie ein Sprecher von Xiaomi gegenüber golem.de sagte. In China vertreibt Xiaomi diverse, teils kuriose Artikel.

In China vertreibt Xiaomi diverse, teils kuriose Artikel.

Xiaomi: Eigener Laden kommt bald

Neben dem Online-Shop möchte Xiaomi im zweiten Quartal 2020 auch einen ersten Offline-Shop in Deutschland eröffnen. Details dazu hat das Unternehmen aber noch nicht verraten. In der Ankündigung des deutschen Mi Stores heißt es dazu lediglich, dass ein „erster Offline Store in Deutschland“ kommen wird – in Düsseldorf.

Xiaomi kann sich derzeit vor guten Nachrichten kaum retten. Das Flaggschiff Xiaomi Mi 10 Pro verkauft sich in China bestens und soll dort bereits nach 55 Sekunden ausverkauft gewesen sein. In weniger als einer Minute hat Xiaomi also umgerechnet 25 Millionen Euro verdient.

Wie stark die Leistung des Xiaomi Mi 10 Pro ist, macht auch das Kamera-Ranking von DxOMark deutlich. Hier teilt sich das Top-Handy den ersten Platz mit dem Oppo Find X2 Pro. Es bleibt zu hoffen, dass das neue High-End-Handy bald auch in Deutschland ohne Umwege verfügbar gemacht wird.