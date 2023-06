Xiaomi gehört zu den größten Smartphone-Herstellern der Welt und will wie Samsung seine Geräte mit Software-Updates auf dem neuesten Stand halten. Dabei werden im Gegensatz zu Samsung nicht alle Geräte gleichwertig behandelt. Es gibt eine Zwei-Klassen-Gesellschaft, die sich beim Update auf Android 14 deutlich zeigen soll.

Xiaomi plant geteiltes Android-14-Update

Google arbeitet fleißig daran, Android 14 fertigzustellen und bald freizugeben. Auch Xiaomi will möglichst viele seiner Smartphones mit Android 14 versorgen. Laut neuesten Informationen soll dieser Prozess aber anders ablaufen, als es bei Herstellern wie Samsung der Fall ist. Demnach will Xiaomi das Android-14-Update an neue MIUI-Versionen knüpfen, die nicht für jedes Modell gleich ausfallen.

Demnach will Xiaomi seine Top-Smartphones in Form des Xiaomi 13, 13 Pro und 13 Ultra zuerst auf Android 14 und MIUI 14.1 aktualisieren. Diese Software-Oberfläche wird es aber nur dort geben. Erst später sollen andere Smartphones das Update auf Android 14 erhalten, dann aber schon mit MIUI 15 (Quelle: Xiaomiui). Das soll dafür sorgen, dass mehr Xiaomi-Geräte ein Software-Update auf Android 14 erhalten. Konkrete Modelle aus der Einsteiger- und Mittelklasse werden aber nicht genannt.

MIUI 14.1 soll dabei zwischen August und November 2023 für die Xiaomi-13-Smartphones erscheinen. Es kommt da am Ende darauf an, wie schnell Google die finale Version von Android 14 veröffentlicht und wie gut die Anpassung von MIUI 14.1 klappt. Wann MIUI 15 für die anderen Geräte erscheint, ist nicht bekannt.

Wir stellen euch das Xiaomi 13 Ultra im Video vor:

Xiaomi trennt Oberfläche von Android-Version

Im Gegensatz zu Samsung ist die MIUI-Oberfläche von Xiaomi nicht mit der Android-Version verbunden. Auch wenn ein Smartphone also kein Update auf Android 14 mehr bekommen sollte, könnte Xiaomi immer noch MIUI 15 mit neuen Funktionen und Verbesserungen dafür anbieten. Das schafft aber auch mehr Arbeit für Xiaomi, deswegen kommt Android 14 für viele Handys vermutlich deutlich später und zweigeteilt. Wir werden die Entwicklung beobachten.