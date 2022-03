Xiaomi bringt einen neuen Fernseher in Deutschland auf den Markt. Es handelt sich dabei nicht um ein komplett neues Modell, sondern um eine zusätzliche Größe von 65 Zoll zu den bereits im Handel befindlichen 55- und 43-Zoll-Modellen. Der Preis ist gut, dürfte aber zeitnah in Aktionen fallen.

Xiaomi TV P1E mit 65 Zoll und Android TV

Xiaomi bietet in Deutschland mittlerweile einige Fernseher an. Die P1E-Serie wurde vor einiger Zeit mit den 55- und 43-Zoll-Modellen gestartet, jetzt kommt das 65-Zoll-Modell. Der Marktstart findet im April statt. Das Modell mit 55 Zoll kostet 549 Euro (bei Xiaomi anschauen), die Version mit 43 Zoll wird für 399 Euro angeboten. Das 65-Zoll-Modell wird entsprechend etwas teurer. Beide Fernseher waren aber schon in Aktionen günstiger zu haben. Das dürfte in absehbarer Zeit auch beim 65-Zoll-Modell passieren. Und dann wird der neue Xiaomi-Fernseher erst richtig interessant.

Der neue Xiaomi-Fernseher besitzt ein LCD-Display. Was das bedeutet, erklären wir euch im Video:

Was leistet der Xiaomi TV P1E?

Mit dem Xiaomi TV P1E bekommt ihr einen guten Mittelklasse-Fernseher, der auf nun 65 Zoll mit 4K auflöst, HDR10+ und Dolby Vision unterstützt. Es wird eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hz unterstützt. Als Betriebssystem gibt es Android TV 10, sodass ihr bei der Auswahl der Streaming-Dienste und weiteren Apps nicht eingeschränkt ist. Auch in Zukunft werdet ihr neue Apps über den Play Store installieren können, wenn vielleicht neue Streaming-Dienste starten.

Durch den integrierten Chromecast können Inhalte von einem Android-Smartphone oder -Tablet einfach an den Fernseher übertragen werden. Über den Google Assistant kann man auch sein Smart Home steuern und auch sonst alle Dinge machen, die der Assistant von Google unterstützt. Ansonsten bekommt ihr mit dem Xiaomi TV P1E einen guten Allround-Fernseher mit Triple-HD-Tuner, vielen HDMI- und USB-Anschlüssen, LAN, WLAN und Bluetooth.