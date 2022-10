Honor gibt nach der Abspaltung von Huawei weiter Gas und will bald ein neues Top-Smartphone auf den Markt bringen, zu dem jetzt schon spannende Details durchgesickert sind. Besonders in zwei Bereichen will Honor auftrumpfen.

Neues Honor mit 200-MP-Kamera aufgetaucht

Honor hat erst kürzlich mit dem Magic 4 Pro (Test) ein interessantes Smartphone nach Deutschland gebracht. Nun steht wohl ein weiteres Modell in der Pipeline, welches besonders mit einer neuen Kamera auftrumpfen möchte. Genau wie Xiaomi, Motorola und bald auch Samsung, will Honor in diesem Modell eine 200-MP-Kamera verbauen (Quelle: Weibo). Das ist deswegen relevant, da Honor bis vor Kurzem noch das beste Kamera-Smartphone der Welt im Programm hatte und somit auch die Software-Seite beherrscht. Die Erwartungen an die 200-MP-Kamera in diesem Smartphone sind also sehr groß. Honor könnte zeigen, was mit so einem Sensor möglich ist.

Zur weiteren Ausstattung des neuen Honor-Handys gehört ein OLED-Display unbekannter Größe, das an beiden Seiten abgerundet sein soll. Es wird sich also schon um ein Premium-Smartphone handeln. Der Akku soll sich sowohl per Kabel als auch kabellos mit 100 Watt schnell aufladen lassen. Besonders Letzteres ist immer noch eine Besonderheit. Ihr werdet dazu aber wohl wieder eine spezielle Ladestation benötigen. Als Prozessor soll der Snapdragon 8 Gen 1 zum Einsatz kommen, was für einen baldigen Release spricht. Ende des Jahres kommt nämlich schon der Snapdragon 8 Gen 2. Dazu soll es 12 GB RAM geben.

Das letzte Smartphone von Honor im Video:

Neues Honor-Handy als Alternative zu Xiaomi und Motorola

Das unbekannte Honor-Handy würde damit als direkte Alternative zum kürzlich vorgestellten Xiaomi 12T Pro auftreten. Auch das Motorola Edge 30 Ultra dürfte als Konkurrent agieren. Später dann sicher auch noch gegen Samsung-Handys, die mit 200-MP-Kameras erscheinen. Diese werden aber erst 2023 erwartet. Honor will also ganz oben mitspielen und auf dem Smartphone-Markt auftrumpfen.