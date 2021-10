Damit hätte wohl niemand gerechnet. Noch bevor Google selbst das finale Android-12-Update für seine Pixel-Smartphones als Update anbietet, ist der chinesische Hersteller Xiaomi vorgeprescht und hat das große Upgrade auf die neue Version des Betriebssystems verteilt. Eine kleine Einschränkung gibt es dabei aber.

Xiaomi Facts

Xiaomi verteilt finales Android-12-Update

Google hat diese Woche die finale Version von Android 12 veröffentlicht. Anders als erwartet hat man zum gleichen Zeitpunkt aber nicht das Update für die Pixel-Smartphones gestartet, sondern will noch einige Verbesserungen am Pixel-Launcher durchführen. Dieser Schritt kam absolut unerwartet und sorgt nun für eine kleine Kuriosität. Xiaomi hat nämlich in China damit begonnen, die finale Version von Android 12 als erster Hersteller überhaupt zu verteilen (Quelle: WinFuture).

Normalerweise gehört Xiaomi nicht zu den Smartphone-Herstellern, die wirklich schnell Updates zur Verfügung stellen. Das chinesische Unternehmen verteilt zwar Updates, das aber eher im gemächlichen Tempo. Wer hingegen an dem Beta-Test mit seinem Xiaomi Mi 11, Mi 11i oder Mi 11 Ultra teilgenommen hat, kann jetzt das finale Update installieren. Der weltweite Beta-Test von Xiaomi wurde auch schon gestartet. Theoretisch könnte also ziemlich schnell das finale Update folgen.

Xiaomi übertrumpft damit auch den Erzrivalen Samsung, der kürzlich die zweite Beta-Version für die Galaxy-S21-Serie verteilt hat. Es dürfte noch einige Wochen dauern, bis die Entwicklung dort abgeschlossen wurde. Google will das Update für seine Pixel-Smartphone „in den kommenden Wochen“ verteilen. Eigentlich erwartet man von dem Android-Entwickler, dass die Updates dort zuerst erscheinen.

Xiaomi bietet eine Update-Garantie für einzelne Smartphones

Die kürzlich vorgestellten Xiaomi 11T und 11T Pro sind im Übrigen mit einer Update-Garantie ausgestattet. Drei große Systemupdates und vier Jahre Sicherheitsupdates hat das chinesische Unternehmen dafür versprochen. Damit bewegt sich Xiaomi definitiv in die richtige Richtung, um Kundinnen und Kunden zu ermöglichen, ihr Smartphone länger sicher nutzen zu können.