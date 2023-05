Der bekannte YouTuber und Streamer Unge hat innerhalb der letzten Monate eine Auszeit genommen. Was dahinter steckt und wie es weitergeht, erklärt er jetzt in einem neuen Video.

Unges Pause erklärt: Neues Video gibt Aufschluss

Millionen von Menschen schauten Unge auf YouTube und Twitch zu. Er ist einer der bekanntesten deutschen Streamer, doch während der letzten Wochen wurde es still um seine Kanäle. In einem kürzlich hochgeladenen Video erklärt er nun, warum die plötzliche Pause sein musste und wie es weitergeht. Dabei wirft er einen ungeschönten Blick auf seinen Kampf gegen eine ausgeprägte Sozialphobie, die ihn nicht nur im realen Leben, sondern auch bei Streams eingeholt hat.

Er betont, dass er YouTube und Twitch weiterhin liebt, obwohl seine Streams auch seine psychische Gesundheit negativ beeinflusst haben. Momentan arbeitet er mit einer professionellen Hilfe an seiner Angststörung sowie seiner Depression. Um YouTube und Twitch jedoch nicht an den Nagel hängen zu müssen, will Unge einen etwas ungewöhnlichen Neustart ausprobieren: Er wird jetzt nämlich zum VTuber.

Schaut euch das gesamte Video von Unge an:

YouTuber Unge kommt zurück – aber anders, als ihr denkt

Um seine Privatsphäre und seine psychische Gesundheit zu schützen, wird Unge ab jetzt als VTuber auf Twitch streamen. VTuber streamen mit einem animierten Avatar anstatt direkt ihre Kamera einzuschalten. Dabei überträgt der Avatar Mimik und Gestik des Streamers; er bewegt seinen Mund auch entsprechend dem, was gesagt wird.

Als VTuber hat Unge jetzt den neuen Twitch-Kanal raik gegründet, auf welchem ihr ihn zukünftig streamen sehen werdet. Dabei wird Unge allerdings auf Englisch streamen. Falls ihr keinem englischen Kanal folgen wollt, keine Sorge: Unge möchte weiterhin deutsche Videos auf YouTube hochladen, jedoch ebenso als VTuber auf dem neuem Kanal Raik DE.