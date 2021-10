Nach einer erfolgreichen Testphase und etwas verspätet erschien New World Ende September. Fans haben nun die Möglichkeit, das gesamte Spiel uneingeschränkt zu entdecken – kostenlose Inhalte könnten das Ganze noch spaßiger machen.

Diese Gratis-Inhalte könnt ihr euch sichern

Amazons MMO New World erschien erst vor Kurzem, kann sich vor Spielern derzeit allerdings nicht retten. Der Ansturm ist so stark, dass Fans oft Stunden warten müssen, um in das Spiel zu kommen und der Publisher bereits erste Schritte einleiten muss, damit sich die Lage hoffentlich bald entspannt.

Solltet ihr auch Fan sein und Amazon Prime abonniert haben, könnt ihr euch derzeit über kostenlose Inhalte zu New World freuen. Im Oktober 2021 gönnt euch Amazon ein Piratenpaket mit Piraten-Charakterskin, einem Emote (Piratenhaltung) und 5.000 Glücksmarken, damit ihr im Spiel ordentlich durchstarten könnt. Das ist aber noch nicht alles.

Auch auf Twitch könnt ihr euch mit dem Ranken-Waffendesign-Set zusätzlich über einen umfangreichen Drop freuen. Das Set beinhaltet 14 einzigartige Waffendesigns, so könnt ihr beispielsweise euren Bogen, eure Axt oder euer Schwert aufhübschen. Wie bekommt ihr den Drop? Das ist ganz einfach.

Um euch alle Inhalte des Drops zu verdienen, müsst ihr euren Account mit Twitch verbinden und bis zum 12. Oktober 2021 insgesamt 10 Stunden „New World“-Streams schauen. Hier stehen euch 66 Teilnehmer zur Verfügung, also sollte eigentlich immer jemand online sein.

Sowohl Amazon Prime Gaming als auch Twitch erneuern ihre Boni regelmäßig. Wir empfehlen euch daher, immer wieder reinzuschauen.

Ihr kennt New World noch nicht? Macht euch im Trailer einen ersten Eindruck vom Spiel:

Amazon Prime Gaming im Oktober sehr spendabel

Im Rahmen des Prime Gaming bekommt ihr als Prime-Abonnent von Amazon monatlich diverse Spiele und Inhalte geschenkt. Im Oktober 2021 fährt das Unternehmen erneut hochkarätige Geschütze auf, darunter Top-Spiele wie Star Wars: Squadrons, Alien: Isolation und Ghostrunner. Habt ihr euch die Spiele einmal gesichert, könnt ihr sie für immer behalten.

