Pünktlich zum 15-jährigen Jubiläum erweitert der Streaming-Anbieter Zattoo sein Angebot. Das ab sofort verfügbare Paket bietet dabei aber nicht nur viele aktuelle TV-Shows und Hollywood-Filme, sondern umfasst auch echte Klassiker.

Zattoo ab sofort mit Film- und TV-Paket von MGM

Der Streaming-Anbieter Zattoo bietet neben dem kostenlosen Live-Programm diverser klassischer TV-Sender bereits eine Reihe von On-Demand-Angeboten an. Wie Caschys Blog berichtet, gibt es in genau dieser Kategorie nun für Fans von TV-Shows und Hollywood-Filmen eine sehr erfreuliche Nachricht.

So kann man sich ab sofort zum Preis von 3,99 Euro im Monat den Zugang zu den Inhalten von MGM via Zattoo sichern. Damit hat man Zugriff auf viele Hits, egal ob es um Serien oder Kinofilme geht. Ein kurzer Blick auf die Übersicht verrät dabei bereits neben vielen Film-Klassikern auch aktuelle Serien-Hits.

Zu den freischaltbaren Filmen gehören Hollywood-Hits wie Robocop, The Terminator oder auch War Games. Hinzu kommen Sci-Fi-Klassiker wie Stargate – in Staffel drei und vier – oder TV-Komödien, wie zum Beispiel die erste Staffel von Get Shorty. Es geht aber auch noch aktueller, wie die ebenfalls verfügbaren ersten beiden Staffeln von The Handmaid's Tale zeigen.

MGM-Inhalte bei Zattoo: Ab sofort auf vielen Plattformen verfügbar

Das neue Angebot ist ab sofort unter anderem im Browser, sowie der iOS- und Android-App verfügbar. Hinzukommen die Apps für Apple TV, Xbox, Android TV und Amazons Fire TV. Die Verfügbarkeit auf Smart TVs, also zum Beispiel in den Apps der Geräte von Samsung oder Panasonic, soll noch folgen.

Mit der Erweiterung von Zattoo gibt es damit einen zweiten Anlaufpunkt für die Filme und Serien von MGM On Demand in Deutschland. Zuvor waren diese nur in den Amazon Channels verfügbar.