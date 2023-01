Nachrichten, Quiz-Shows und immer wieder „Bares für Rares“: Das ZDF ist nicht der erste Ort, an denen Zuschauer Hollywood-Kracher vermuten. Montags ist aber die große Ausnahme. Hier laufen in den kommenden Wochen echte Perlen der Filmfabrik. Selbst Free-TV-Premieren sind dabei.

In Streaming-Zeiten wirkt klassisches Fernsehen oft wie ein Dinosaurier – zu Unrecht. Denn der größte Vorteil von Netflix, Disney+ und Co. ist auch ein Nachteil: die Qual der Wahl. Aus einem schier unüberschaubaren Angebot müssen Zuschauer Stöbern und das Richtige finden. Bequemer ist hingegen das ZDF-Montagskino, bei dem Einschalten reicht. In den nächsten Wochen laufen hier unter anderem auch echte Hollywood-Kracher.

ZDF zeigt Free-TV-Premieren im Montagskino

Den Beginn macht heute, um 22:15 Uhr aber „Schwarz wie Schnee.“ Der Winter-Thriller aus Frankreich rund um die Ermittlerin Constance Vivier ist erstmals im deutschen Fernsehen zu sehen. Zusammen mit dem Schweizer Polizist Andreas Meyer muss Vivier einem Serienkiller in einem Ski-Resort das Handwerk legen (Quelle: Digitalfernsehen).

Eine Woche später, am 30. Januar 2023, folgt dann „Songbird – Überleben ist alles.“ Im Science-Fiction-Thriller geht es um die Virus-Variante Covid-23, die das Leben in Los Angelas im Jahr 2024 fest im Griff hat. Der Film aus dem Jahr 2020 setzte sich als einer der ersten mit der Coronavirus-Pandemie auseinander, die Kritiken lassen aber zu wünschen übrig.

Alle Filme im ZDF-Montagskino im Überblick:

23. Januar: „Schwarz im Schnee“

30. Januar: „Songbird – Überleben ist alles“

6. Februar: „Todesfalle Nordsee“

13. Februar: „The Tunnel“

20. Februar: „Anna – Die Agentin“

27. Februar: „Horizon Line“

Hollywood-Kracher mit Emily Blunt, Gerard Butler und Leonardo DiCaprio

Noch keine konkreten Sendetermine hat das ZDF für hochkarätige Hollywood-Produktionen, die auch im Rahmen des ZDF-Montagskinos laufen sollen. Dazu gehört zum Beispiel der Horror-Schocker „A Quit Place“ mit Emily Blut oder „Angel Has Fallen“ mit Gerard Butler. Ebenso im Programm: „World War Z“, in der Brad Pit als Gerry Lane seine Familie vor einer Zombie Pandemie schützen muss.

Und Fans von Leonardo DiCaprio kommen im ZDF ebenfalls auf ihre Kosten: Im Historien-Western „The Revenant“ (Video oben) spielt der Hollywood-Beau den Trapper Hugh Glass. Dafür erhielt DiCaprio erstmals in seiner Karriere den Oscar.

