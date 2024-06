Zeit für einen neuen Browser? Google Chrome rollt kontroverse Änderung aus

Google nimmt diesen Monat eine große Änderung an Chrome vor, die schon seit Jahren kontrovers diskutiert wird. Der Browser wechselt von Manifest V2 auf Manifest V3 – was die Arbeit von Ad-Blockern wesentlich erschweren könnte.

Googles Manifest V3 ist die neueste Plattformversion für alle Chrome-Erweiterungen – und bereits seit ihrer Ankündigung im Jahr 2019 äußerst umstritten. Trotz Kritik an einer möglichen Einschränkung von Browser-Erweiterungen wie zum Beispiel Ad-Blocks, führt Google seine neue API diesen Monat ein.

Google Chrome: Ad-Blocker unter Beschuss?

Zum Launch von Manifest V3 stellt Google Vorzüge wie mehr Sicherheit, eine größere Privatsphäre und bessere Performance von Browser-Erweiterungen in Aussicht. Ob die neue API allerdings tatsächlich einen spürbaren Mehrwert für User bietet, ist noch nicht klar und wird von Industrie-Insidern durchaus angezweifelt.

Stattdessen gibt es seit Jahren die Befürchtungen, dass Manifest V3 die Funktionen von Browser-Erweiterungen in Chrome einschränken könnte – insbesondere in Bezug auf Ad-Blocker, die möglicherweise Zugriff auf weniger Web-Inhalte haben werden. Angesichts der Tatsache, dass Google einen Großteil seiner Einnahmen über Werbung finanziert und YouTube erst vor Kurzem erneut radikal gegen Ad-Blocker vorgeht, lässt viele Nutzer und Experten Schlimmes ahnen. (Quelle: Arstechnica)

Browser-Alternativen für Ad-Block-Fans

Wie genau sich das neue Manifest auf Ad-Blocker auswirken wird, muss sich aber erst noch zeigen. Google hat bereits angekündigt, dass 85 Prozent der aktiv instand gehaltenen Erweiterungen für Chrome mit einer Manifest-V3-Version laufen. Während in dieser Woche die Beta-Phase für die API beginnt, werden in den kommenden Monaten die Manifest-V2-Erweiterungen abgestellt. Dann wird sich zeigen, ob die Ad-Blocker tatsächlich an Funktionalität verlieren und es Zeit für einen Browserwechsel ist. (Quelle: Chrome for Developers)

