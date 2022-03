Fans wünschen sich schon lange eine Multiplayer-Option bei Zelda: Breath of the Wild. Nintendo schweigt bisher zu dem Thema und arbeitet mit Hochdruck am Nachfolger, doch Fans haben sich nun zusammengeschlossen, um den Wunsch der Fans zu erfüllen.

Breath of the Wild: Multiplayer ist in Arbeit

The Legend of Zelda: Breath of the Wild bietet eine riesige Open World, die es zu entdecken gilt – und obwohl das Spiel auch allein großen Spaß macht, wäre es doch schön, es mit Freunden zu genießen. Das sieht auch YouTuber und Streamer PointCrow so und bietet dem erfolgreichen Modder 10.000 US-Dollar (Quelle: spieletipps).

Alex Mangue, Mipha und Revali bilden eine Gruppe von fleißigen Fans, die an einem Multiplayer gearbeitet haben und die ihre ersten Erfolge nun in einem Video präsentieren.

Die Bewegungen der Charaktere sind zwar ein wenig ruckelig, doch das Projekt steht fast noch am Anfang, also gibt es viel Zeit, das Ganze zu verbessern. Es gibt aber schon ein paar bemerkenswerte Details, die man im Video sehen kann. Status wie Zeitlupe wirken sich auf alle Spieler aus. Wenn einer beim Schleichen erwischt wird, wird die ganze Gruppe zum Ziel des Gegners und Truhen können von jedem Spieler geöffnet werden, um Beute so zu leicht zu teilen.

Macht euch im Video selbst einen ersten Eindruck:

Wenn ihr möchtet, könnt ihr das Projekt unterstützen

Wenn euch die Mod gefällt und ihr Lust habt, die Gruppe bei der Aufgabe zu unterstützen, könnt ihr das über die Plattform Patreon tun. Dort stehen euch fünf verschiedene Abo-Stufen zur Verfügung. Alle haben die gleichen Belohnungen und helfen dem Team dabei, ihre Arbeit zu verbessern.

Goronen-Champion für 4 £ pro Monat (umgerechnet etwa 4,79 €)

Zora-Champion für 8 £ pro Monat (umgerechnet etwa 9,59 €)

Gerudo-Champion für 11,50 £ pro Monat (umgerechnet etwa 14 €)

Rito-Champion für 38,50 £ pro Monat (umgerechnet etwa 46 €)

Held von Hyrule für 77 £ pro Monat (umgerechnet etwa 92,30 €)

Wann das Trio so weit ist, die Mod zu veröffentlichen, ist bisher nicht bekannt.

