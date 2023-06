In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom kann Link sein eigenes Traumhaus am Rande von Taburasa in Auftrag geben. Nun expandiert das Bauunternehmen Dumsda und stellt euch weitere Regionen in Hyrule vor, an denen ihr euer Haus bauen könnt.

Leichte Spoiler-Warnung: Es folgen Screenshots einiger Orte aus Tears of the Kingdom. Zum jetzigen Zeitpunkt könnt ihr euer Haus außerdem nirgendwo anders als in Taburasa bauen.

In Tears of the Kingdom könnt ihr Link sein eigenes Traumhaus bauen. (Bildquelle: Nintendo, GIGA Games)

Herzlich Willkommen zum Immobilien-Prospekt von eurem Bauunternehmen Dumsda! Hier bekommt ihr einen Ausblick auf die schönsten und exotischsten Wohnorte in ganz Hyrule – präsentiert von niemand Geringerem als Link.

Ja, auch der Held Hyrules hat uns sein Traumhaus anvertraut. Also: Wenn euch eine Gegend gefällt, zögert nicht lange und gebt euer Traumhaus direkt bei uns in Auftrag.

Das folgende Ranking reicht von „schönen, aber außergewöhnlichen Wohnorten“ bis hin zu „Hier würde jeder gerne leben!“.