The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom kann ziemlich knackig werden. Überall lauern Monster, die Links Abenteuer mit einem Schlag beenden wollen. Gut also, dass es ein Item gibt, mit dem sich viele Kämpfe direkt überspringen lassen.

Geheimwaffe für Link: Dieses Item macht Kämpfe zum Kinderspiel

Hyrule steckt voller Gefahren. Überall lauern Monster, die auch noch mit jedem Blutmond zurückkommen. Link braucht in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom darum wirklich jede Hilfe, die er bekommen kann. Oft macht der Switch-Hit aber nicht klar, wie hilfreich einige Items wirklich sind.

So ist es auch mit der Funkelfrucht. Laut der Beschreibung im Spiel lassen sich mit ihr Monster blenden. Die betäubten Gegner lassen dann sogar ihre Waffen fallen. Und das ist noch nicht alles: Die nervigen Skelett-Monster, die sich nachts aus ihren Gräbern erheben, werden von der Funkelfrucht sofort ausgeschaltet. Ihr müsst also nicht mühselig ihre Schädel jagen und schont damit eure Waffen. Einzige Ausnahme ist der Stalhinox, der lediglich geblendet wird.

Tears of the Kingdom: Selbst Miasma-Hände haben eine Schwäche

Die Zelda-Fans in den Kommentaren teilen noch einige weitere Anwendungsmöglichkeiten für die Funkelfrucht. So verlieren die Gibdos in der Gerudowüste ihre Unverwundbarkeit durch einen Wurf der Blendgranate und können dann mit regulären Waffen besiegt werden.

Selbst die Miasma-Hände werden betäubt. Die fiesen Feinde können schnell Links Untergang herbeiführen, wenn sich der Held in Greifreichweite befindet. Gleiches gilt für Phantom-Ganon. Dieser wird durch die Funkelfrucht zwar nicht geblendet, aber das giftige Miasma unter ihm löst sich für kurze Zeit auf, sodass er anfällig für Nahkampfangriffe wird.

Alles in allem ist die Funkelfrucht eine wahre Allzweckwaffe, die euch in fast jedem Kampf tatkräftig unter die Arme greifen kann. Einziger Nachteil: Die Monster brauchen Augen damit sie geblendet werden können. Gegner wie Raubschleime sind also immun.

