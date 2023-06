Zahlreiche Fans erkunden aktuell die gewaltige Welt von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Anders als noch in Breath of the Wild könnt ihr diesmal auch den Himmel und den Untergrund Hyrules besuchen. Ein Fan entdeckt teilt jetzt hilfreiche Tricks, mit denen ihr euch in der Dunkelheit besser orientieren könnt.

Zelda-Fan verrät Geheimnis des Untergrunds von Hyrule

In den ersten Trailern für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom hat Nintendo viel Wert darauf gelegt, die Inseln im Himmel von Hyrule vorzustellen. Die große Überraschung kam dann erst zum Release: Die wirkliche neue Welt liegt im Untergrund. Reddit-User Thick_University1580 hat jetzt einige hilfreiche Tipps dafür gesammelt, wie ihr euch in der dunklen Umgebung besser zurechtfindet (Quelle: Reddit).

Der Untergrund ist in gewisser Weise ein Spiegelbild der Oberwelt. So werden aus Flüssen riesige Steilwände, die bis zur Decke ragen und aus Gebirgen werden Schluchten. Einigen Fans dürfte auch aufgefallen sein, dass ein Schrein auf der Oberwelt immer auch leuchtende Wurzel im Untergrund bedeutet. Die Gemeinsamkeiten gehen allerdings noch viel weiter:

Ein Stall an der Oberfläche bedeutet, dass im Untergrund ein Leune auf euch wartet

Unter den Gräbern auf der Oberfläche sind Geister, die euch unversehrte Waffen überreichen

Unter den großen Städten an der Oberfläche befinden sich große Minen

Eine Statue der Göttin an der Oberfläche bedeutet, dass sich eine Magierstatue im Untergrund befindet (Ausnahmen sind die Göttinnenstatuen in Städten)

Ein Wald auf der Oberfläche hat als Gegenstück einen Hain in der Unterwelt

Unter Bergspitzen auf der Oberfläche warten Minen mit Schatzkisten in der Unterwelt

Unter den großen Knochen der Leviathane befinden sich ähnliche Gerippe in der Unterwelt

Zelda: Tears of the Kingdom – So hilft euch Nintendo

Bei der Erkundung des Untergrunds von Hyrule müsst ihr also nicht blind in der Dunkelheit umherirren. Nintendo hat bereits einige Hinweise für euch versteckt, damit ihr euch im Switch-Hit zurechtfindet. Die Tipps für Untertage gelten natürlich auch umgekehrt. So könnt ihr die Leuchtwurzeln dafür nutzen, um neue Schreine an der Oberfläche zu entdecken.