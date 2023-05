Heute erschien das neueste Abenteuer rund um Link. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bietet Spielern die Möglichkeit, Gegenstände zu kombinieren und dadurch neue Strukturen zu erschaffen. Ein Spieler wurde dabei sehr kreativ.

Zelda: Tears of the Kingdom – Spieler kommen auf komische Ideen

Bis jetzt wird der Nachfolger von Breath of the Wild äußerst positiv aufgenommen. Gründe dafür gibt es viele, die neue Funktion, Dinge kombinieren zu können, hat darauf möglicherweise auch Einfluss. Zumindest eröffnet es zahlreiche Möglichkeiten, um der eigenen Vorstellungskraft Gerecht zu werden.

Ein Spieler hat in dem Bezug vermutlich ganz neue Maßstäbe gesetzt. Auf Imgur teilte dieser ein Video einer gigantischen Figur. Diese bestand aus einer Kombination aus Baumstämmen, Türen, Blöcken und anderen Gegenständen. Der Fokus liegt allerdings auf dem Unterkörper dieser Figur, dessen schwingendes „Körperteil“ mithilfe von Links Fähigkeit „Ultrahand“ geschaffen wurde und nun an einen Flammenwerfer erinnert.

Das Video verbreitete sich schnell und sorgte für Aufsehen – inzwischen haben es mehr als 627.000 Menschen gesehen.

Neues Zelda-Spiel sorgt für schmutzige Gedanken

Die Struktur des Spielers ist vermutlich nicht das einzige Werk, das seit dem Release gezaubert wurde und vielleicht auch nicht das einzige, bei dem man auf schmutzige Gedanken kommen könnte. Obwohl Nintendo das Ganze sicher nicht so witzig findet, brachte der Konzern die Fans selbst zum Sabbern.

Vor einigen Wochen präsentierte Nintendo den Fans nämlich ihre neue Version von Ganondorf und diese hat es in sich. Ausgestattet mit einem markanten Kinn und einer stählernen Brust sorgte er für einen Hype im Internet. Spieler waren von der Verwandlung sehr angetan und hier und da brachte es die Fans wohl auch zum Sabbern.

Solltet ihr bei einem Schrein Probleme haben, helfen wir euch gerne weiter:

Übrigens holt euch The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom auch noch auf einer anderen emotionalen Ebene ab. Klammheimlich hat Nintendo nämlich eine Funktion eingebaut, die euch mit euren Pferden aus dem Vorgängerteil Breath of the Wild vereint und die Umsetzung ist kinderleicht.

