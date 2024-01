Zelda trifft auf Stardew Valley: Genre-Mix begeistert Steam-Spieler

Verschmelzung von Zelda und Stardew Valley mit japanischen RPG-Elementen und Mythologie: Tales of Seikyu, der innovative Farmsimulator, soll 2024 veröffentlicht werden und begeistert jetzt schon.

Tales of Seikyu ist eine kommende Landwirtschaftssimulation, die auf den ersten Blick mehrere beliebte Spiele vereint. Eure Aufgabe ist es, ein verfallenes Gasthaus auf dem Land zu restaurieren, während ihr eine Welt voller Geister, Monster und unterschiedlichen Menschen erkundet – allein oder dank Co-op gemeinsam mit Freunden.

Ein wichtiges Merkmal ist die Mechanik mit traditionellen Masken, die euch die Fähigkeiten verschiedener Kreaturen verleihen. Wenn ihr beispielsweise eine Wildschweinmaske tragt, könnt ihr euch dessen Kraft für die Landwirtschaft zunutze machen und so eure Felder schneller bearbeiten. Eine Krähenmaske lässt euch fliegen.

Laut Entwickler ACE Entertainment hat sich das Team von globalen Mythologien inspirieren lassen und vermischt verschiedene Kulturen. Dazu gehören asiatische Volksmärchen sowie westliche Geschichten von Vampiren. Der veröffentlichte Trailer zum Spiel zeigt Dorfbewohner mit unterschiedlichen Erscheinungsbildern, von denen einige ein potenzielles romantisches Interesse für euch darstellen.

Bislang steht noch kein offizieller Veröffentlichungstermin für das Spiel fest, jedoch wird auf der Steam-Seite das Jahr 2024 erwähnt. Zusätzlich beginnt am 12. Januar eine Kickstarter-Kampagne, bei der ihr die Möglichkeit habt, die Entwickler zu unterstützen (Quelle: Steam).

Macht euch einen ersten Eindruck von Tales of Seikyu:

Tales of Seikyu - Official Gameplay Showcase

Die Kommentare unter dem ersten Video zeigen, dass verschiedene Gamer sich auf das Spiel freuen.

Warum erfahre ich erst jetzt davon? Darüber muss mehr gesprochen werden. Es sieht absolut umwerfend aus, tolle Arbeit und viel Glück - StudioKinbla@YouTube.

Ich bin so gespannt darauf. Genau die richtige Mischung aus allem, was ich an meinen Spielen mag! Wirklich cooles Setting – mimiayako@YouTube.