Diese Woche verschenkt Epic Games wieder einen richtigen Knaller. Mit Supraland bekommt ihr ein Rätselspiel, in dem auch Kämpfe und ein wenig Hirnschmalz wichtig sind.

Der Epic Games Store lockt PC-Spieler mit verschiedenen Vorteilen in den Shop. Neben Exklusivspielen und großen Sales können sich Besucher auch jede Woche über mindestens ein neues Gratis-Game freuen. Reinschauen lohnt sich, denn hin und wieder sind echte Blockbuster oder spannende Geheimtipps dabei. Und das Beste: Einmal gesichert, könnt ihr die Spiele für immer behalten!

Epic Games: Dieses Mal gratis für euch

Supraland

Bei Supraland handelt es sich um ein Action-Puzzle-Spiel in der Ego-Perspektive, das hauptsächlich von Zelda, Metroid und Portal inspiriert wurde.

Supraland - Trailer

Eure Aufgabe ist es, die offene Welt zu erkunden und dort Rätsel zu lösen und Fertigkeiten zu finden, um neue Orte zu erreichen. Laut Entwickler Supra Games erwarten euch 12-15 Stunden Spielspaß.

Auf Steam bewerten die Spieler Supraland „sehr positiv“. Fans mögen die witzigen Dialoge, die abwechslungsreichen Puzzles und die versteckten Orte. Bei Metacritic erreicht das Spiel eine gute Wertung von 85 (Quellen: Steam / Metacritic).

Sichert euch Supraland bis zum 23. Juni um 17 Uhr kostenlos.

Die kommenden Gratis-Spiele

A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition

Bei diesem Spiel handelt es sich um die digitale Version eines bekannten Brettspiels von Fantasy Flight Games.

A Game of Thrones: The Board Game - Digital Edition — Launch Trailer

Um in dem Spiel A Game Of Thrones: The Board Game erfolgreich zu sein, müsst ihr auf strategische Planung, meisterhafte Diplomatie sowie militärische Stärke setzen. Nur wenn ihr dazu in der Lage seid, das richtige Gleichgewicht zu finden, könnt ihr euch vielleicht den Weg zum Thron bahnen.

Bei Steam bewerten die Spieler A Game Of Thrones als „größtenteils positiv“. Fans finden die Möglichkeiten des Spiels sowohl im Solo- als auch im Multiplayer exzellent, es wird aber auch von zahlreichen Bugs berichtet (Quelle: Steam).

Car Mechanic Simulator 2018

In diesem Spiel handelt es sich um einen typischen Simulator, in dem ihr alles dafür tun müsst, um euer Reparaturservice-Imperium zu vergrößern.

Car Mechanic Simulator 2018 - Official Trailer

In Car Mechanic Simulator 2018 erwarten euch sowohl klassische als auch einzigartige Autos in fotorealistischer Grafik. Arbeitet ihr beim Reparieren, Lackieren und Tunen gut, bringt ihr euren Reparaturservice nach ganz oben.

Bei Steam bewerten Simulationsfreunde das Spiel mit „sehr positiv“. Spieler loben, dass man in dem Spiel sogar etwas lernt (Quelle: Steam).

