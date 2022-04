Er ist sicher, bequem und in der Regel auch zügig: Der Fingerabdrucksensor ist aus Android-Smartphones nicht mehr wegzudenken. Sollte er trotzdem mal Zicken machen oder den Fingerabdruck nur verzögert registrieren, gibt es einen einfachen Trick, um ihn wieder auf Vordermann zu bringen.

Fast alle neuen Android-Smartphones haben einen Fingerabdrucksensor an Bord. Je nach Preisklasse ist die Qualität des Sensors aber deutlichen Schwankungen unterworfen. Als Faustregel gilt: Teure Smartphones haben einen hochwertigeren Fingerabdrucksensor verbaut, Ultraschall schlägt zudem die optische Methode. Trotzdem muss sich niemand mit einem lahmen Fingerabdrucksensor zufrieden geben.

Zweiten Fingerabdruck im Android-Smartphone registrieren

Denn mithilfe eines Tricks kann man jedem Fingerabdrucksensor etwas auf die Sprünge helfen. Das Geheimnis: Einfach einen zweiten Fingerabdruck vom selben Finger registrieren. Was sich zunächst wie ein Witz anhört, ist aber tatsächlich wahr. Moderne Smartphones können mehrere Fingerabdrucke registrieren. Normalerweise sind die weiteren Plätze für unterschiedliche Finger gedacht, zum Beispiel für den rechten und linken Daumen. Aber Smartphone-Besitzer können genauso gut zwei oder mehrmals ihren primären Finger registrieren, über den sie das Handy entsperren.

Der Vorteil: Je mehr unterschiedliche Scans das Smartphone von eurem Fingerabdruck besitzt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr zügig und direkt beim ersten Auflegen erkannt werdet und sich das Gerät entriegelt.

Damit ihr auch 100 Prozent aus dem Trick herausholt, ist es wichtig, dass sich der zweite Fingerabdruck etwas vom ersten unterscheidet. Verwendet am besten die Stellen, die ihr beim ersten Fingerabdruck nicht oder nicht richtig eingescannt habt. Jede noch so kleine Ecke und Ritze eurer Fingerkuppe hilft. So können beide Fingerabdrücke die Lücken des jeweils anderen schließen – und ihr werdet zügig erkannt.

