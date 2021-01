Wer sich ein neues Samsung Galaxy S21 kaufen möchte, muss teilweise tief in die Tasche greifen. Die Verkaufsplattform eBay hat deswegen die durchschnittlichen Preise ermittelt, die man für ältere High-End-Smartphones bekommt.

Altes Samsung-Handy für Galaxy S21 verkaufen

Jetzt, wo die Galaxy-S21-Smartphones vorgestellt wurden, dürften viele Besitzer älterer Samsung-Handys umsteigen wollen. Wer nicht den Trade-In-Service vom Hersteller nutzen möchte, wählt meist eBay oder eBay Kleinanzeigen für den Verkauf. Das Unternehmen hat deswegen die durchschnittlichen Verkaufspreise ermittelt, für die ältere Modelle auf den Plattformen gehandelt werden. So wisst ihr direkt, was ihr für euer altes Handy verlangen könnt und wie viel ihr beim Galaxy S21 draufzahlen müsst.

Mit folgenden Preisen könnt ihr auf eBay und in den Kleinanzeigen rechnen:

Samsung Galaxy S9 (Plus): Zwischen 225 und 280 Euro, je nach Speichergröße

Samsung Galaxy S10 (Plus): Zwischen 350 und 500 Euro, je nach Speichergröße und ob 5G-Modell

Samsung Galaxy S20 (Plus oder Ultra): Zwischen 460 und 800 Euro, wobei das Ultra-Modell kaum angeboten wird

Im Endeffekt kommt es natürlich darauf an, wie gut der Zustand der Smartphones ist und wie gut man verhandelt. Schöne Fotos und vollständiges Zubehör können den Preis positiv beeinflussen. Man muss sich gut gegen die Konkurrenz behaupten.

Samsung Galaxy S21 beim Hersteller kaufen

Man sollte sich zudem überlegen, ob der Verkauf überhaupt Sinn macht. Denkbar wäre auch die Weitergabe in der Familie. Besonders beim Galaxy S9, das nicht mehr so viel einbringt, wäre ein „Vererben“ sinnvoller. Samsung will genau das fördern, wie im nachfolgenden Video erklärt wird:

Samsung Galaxy S21 jetzt kaufen oder warten?

Wer es absolut nicht abwarten kann, kann das Samsung Galaxy S21, S21 Plus oder S21 Ultra natürlich sofort kaufen und profitiert von Vorbestelleraktionen. Beim Galaxy S21 und S21 Plus gibt es jeweils Galaxy Buds Live kostenlos dazu. Wer das Galaxy S21 Ultra kauft, bekommt sogar die Galaxy Buds Pro kostenlos dazu. Wer es nicht eilig hat, sollte warten. Der Preisverfall der S21-Smartphones ist vorprogrammiert. In wenigen Wochen wird man die Handys schon deutlich günstiger kaufen können.