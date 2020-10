Rettet Toad! In Super Mario Sunshine befindet sich ein gelber Pilzkopf, der seit jeher ein einsames Dasein fristen muss. Unter der Map verschollen, hat Nintendo ihn offenbar dort vergessen.

Super Mario Facts

Super Mario Sunshine: Toad ist unter die Map geglitcht

Super Mario Sunshine ist ein echter GameCube-Klassiker. Seit kurzem feiert das Spiel sein Revival auf der Nintendo Switch als Teil der „Super Mario 3D All-Stars“-Kollektion.

Der YouTube-Kanal Shesez zeigt in einem wiederkehrenden Format namens Out of Bounds Secrets (zu Deutsch: Geheimnisse außerhalb der Grenzen) allerlei Geheimnisse und ungenutzte Elemente von Videospielen, die herkömmliche Spieler nicht bemerken oder finden würden. Dafür nutzt er Hacks und Kamera-Werkzeuge, um diese überhaupt erst sichtbar zu machen.

So auch in Super Mario Sunshine, in dem ein armer Toad unter der Map vergessen worden ist. Im Video sehen wir die originale GameCube-Version des Spiels. Während einer Zwischensequenz in der Bowser Jr. in seinem U-Boot auftaucht, glitcht der allseits beliebte Charakter unbemerkt unter die Map:

Spieler haben diesen Pilzkopf also nie zu Gesicht bekommen und er musste schon immer in vollkommener Einsamkeit dort unten verweilen. Ein wenig grausam ist das schon, Nintendo. Aber es gibt Hoffnung am Horizont. Zwar nicht für diesen Toad, aber für seinen Nachfolger.

Im neu erschienenen Super Mario Sunshine für die Switch bekommt der neue Toad endlich den Auftritt, den er verdient und muss nicht in Vergessenheit leben.

Ein vereinsamender Toad ist schon ein gruseliger Gedanke. Folgende Bilderstrecke zeigt, dass die bunte Welt von Super Mario noch weiteren Grusel bereithält:

Seit fast 20 Jahren muss GameCube-Toad nun also unter der Map ausharren. Zum Glück hat Nintendo diese Grausamkeit zumindest mit der neuen Switch-Version beendet. Wenn ihr diesem begegnet, seid doch so lieb und gedenkt dem verschollenen Toad.