Der Avast Free Antivirus 2020 Download verschafft euch ein beliebtes, kostenloses und leistungsstarkes Antivirenprogramm , das euren Rechner in Echtzeit vor Bedrohungen aus dem Internet schützt.

Hinweis: Neben Avast Free Antivirus für Windows ist auch die Mac-Version Avast Security für Mac erhältlich. Weiterhin gibt es den kostenlosen Virenschutz von Avast als mobile Version Avast Mobile Security für Android und iOS:

Der im Avast Free Antivirus 2020 Download integrierte Echtzeitschutz erkennt Bedrohungen, bevor diese auf euren Rechner gelangen. Dabei kann es sich um Viren, Malware, Spyware, Ransomware sowie Phishing-Attacken handeln.

Mittels der CyberCapture-Funktion können verdächtige Dateien zwecks Analyse in die Cloud gesendet werden. Das in Avast Free Antivirus 2020 Download integrierte Smart-Scan-Feature findet Schwachstellen eures Systems wie unsichere Einstellungen, unsichere Passwörter sowie verdächtige Add-ons und veraltete Software.

Avast Free Antivirus 2020 Download: Weitere Features und Neuerungen in der aktuellen Version

Der in Avast Free Antivirus 2020 integrierte WLAN-Inspektor erkennt automatisch Schwachstellen sowie Eindringlinge in eurem Heimnetzwerk. Der Spielemodus schaltet Benachrichtigungen beim Spielen ab, damit ihr euch voll auf diese konzentrieren könnt. Durch die Cloud-Unterstützung ist das Programm ressourcenschonend und der Verhaltensschutz erkennt bösartige Programme anhand deren Verhalten.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch, welche 15 Gefahren in öffentlichen WLAN-Netzen lauern:

Weiterhin in Avast Free Antivirus 2020 integriert ist Avast Passwords, ein Passwortmanager, der eure Passwörter sicher speichert und automatisch in Passwortfelder einträgt, so dass ihr euch nur noch ein Master-Passwort merken müsst.

Tipp: Mit Avast Mobile Security bietet euch der Hersteller auch Sicherheitslösungen für Android-Geräte an.

Falls ihr Avast Free Antivirus von eurem Computer deinstallieren wollt, findet ihr hier eine Anleitung zum restlosen Entfernen des Programms: Avast! deinstallieren und restlos vom PC entfernen.

Fazit: Avast Free Antivirus 2020 scannt den eigenen PC und entfernt eventuell gefundene Malware schnell und zuverlässig. Weitere Pluspunkte der Freeware sind die diversen Zusatzfunktionen, die auch gegen über E-Mail oder Instant Messenger verbreitete Schadsoftware schützen, sowie die automatische Anzeige der Reputation von Webseiten mit der WebRep-Funktion.

Der kostenlose Download von Avast Free Antivirus 2020 ist daher uneingeschränkt empfehlenswert und weiß sich auch im Test sowie im Vergleich zu Avira AntiVir erfolgreich zu behaupten.