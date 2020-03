Was ist Windows 10X? Und was bedeutet das „X“?

Windows 10X ist speziell für Geräte mit zwei Displays gedacht. Ein Beispiel ist Microsofts Dual-Display-Tablet „Surface Neo“. Während das „XP“ in „Windows XP“ für „Experience“ – also für „Erfahrung – stand, soll das „X“ in „Windows 10X“ für „Expression“ – also „Ausdruck“/„Variante“ stehen. Das verdeutlicht, dass es sich um eine leicht abgewandelte Variante von Windows 10 handelt.

Windows 10X basiert auf „Windows Core OS“ – dem abgespeckten Windows-Kern.

basiert auf „Windows Core OS“ – dem abgespeckten Windows-Kern. Windows 10X ist für Dual-Display-Geräte entwickelt worden.

entwickelt worden. Windows 10X soll parallel neben Windows 10 betrieben werden.

neben Windows 10 betrieben werden. Es wird keine Option geben , um von Windows 10 auf Windows 10X zu upgraden .

, um von Windows 10 auf Windows 10X . Windows 10X ist also NICHT der Nachfolger von Windows 10. (Quelle)

Wie sieht Windows 10X aus? Welche Neuerungen gibt es?

Auf der CES gab es einen „Lenovo ThinkPad X1 Fold“, auf dem Windows 10X installiert war. Hier seht ihr die Bilder dazu (Quelle: Neowin):

Das Notebook und damit auch das Betriebssystem lassen sich um 90° gedreht nutzen – quasi wie ein digitales Bilderbuch.

Das Startmenü heißt nun anscheinend „Launcher“.

Der Power-Button zum Ein- und ausschalten sitzt in der ausklappbaren Taskleiste unten rechts, zusammen mit dem Einstellungs-Symbol.

Im normalen Laptop-Modus zeigt der untere Bildschirm anscheinend eine digitale Tastatur an mit Autokorrektur-Vorschlägen, Smileys und GIFs.

Es lassen sich aber wohl auch andere Fenster auf dem unteren Bildschirm positionieren.

Im Gegensatz zu Windows 10S soll Windows 10X nicht auf Apps aus dem Windows Store beschränkt sein. Win32-Programme würden dann ebenfalls darauf laufen.

Auf welchen Geräten ist Windows 10X installiert?

Das erste Gerät wird Microsofts „Surface Neo“ sein. Das ist ein Tablet mit zwei Displays und einer Größe von 9 Zoll. Weitere Hersteller wie Asus, Dell, HP und Lenovo sollen als Partner folgen, die ähnliche Geräte produzieren. Entweder Geräte mit Dual-Display und/oder solche, die sich falten lassen.

Wann kommt Windows 10X?

Microsoft hat Windows 10X noch nicht fertig entwickelt. Das Betriebssystem wird wahrscheinlich auch nicht mit eigenem Installationsmedium vertrieben werden. Vielmehr wird Microsoft den Herstellern das neue Windows 10X für kompatible Geräte bereitstellen, die sie produzieren. Wir vermuten ein Release im Herbst 2020, da dort das „Surface Neo“ mit Windows 10X auf den Markt kommen soll.