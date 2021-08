Der berüchtigte „Enkeltrick“ nutzt die Hilfsbereitschaft, aber auch die Leichtgläubigkeit, vor allem älterer Menschen aus. Ganze Banden haben sich darauf spezialisiert, alleinlebenden Senioren das Geld aus der Tasche zu ziehen. GIGA warnt vor den Methoden, nennt euch die Erkennungsmerkmale und zeigt, wie man die Betrüger abwehren kann.

Ratgeber Facts

Wie funktioniert der Enkeltrick?

Der Enkeltrick ist keine spontane Nummer: Die Betrüger müssen sich auf den Betrug vorbereiten, lohnende Opfer finden und dann die beste Vorgehensweise herausfinden. Bei dieser Betrugsmethode arbeiten ganze Netzwerke zusammen und erzielen eine Millionenbeute. Vor ein paar Jahren wurde einer der Paten der Enkeltrick-Masche in Budapest gefasst . Sein Vater gilt als Erfinder der Betrugsmethode.

Der Enkeltrick ist eine Telefon-Betrugsmasche, bei der sich der Anrufer als Enkel, naher Verwandter oder guter Freund ausgibt. Wurde das Vertrauen durch die scheinbare Nähe erschlichen, wird angegeben, sich aktuell in einer Notlage zu befinden, etwa einem Unfall. Dabei wird immer wieder eine gewisse Dringlichkeit der Situation betont, um Druck beim Opfer aufzubauen. In der Regel fragen die Betrüger dann nach Bargeld oder Wertgegenständen, die ihnen angeblich aus der augenblicklichen Notsituation heraushelfen können.

Bei dieser Masche werden bevorzugt alte, allein lebende Menschen – oftmals Frauen – ausgesucht, weil sie in der Regel wehrlos sind, oft keinen häufigen Kontakt mehr zu ihren Verwandten haben und gegenüber solchen Betrügereien weniger Misstrauen zeigen.

– oftmals Frauen – ausgesucht, weil sie in der Regel wehrlos sind, oft keinen häufigen Kontakt mehr zu ihren Verwandten haben und gegenüber solchen Betrügereien weniger Misstrauen zeigen. In einer besonders hinterhältigen Variante der Methode haben sich Bandenmitglieder vorher bereits etwa als Strom- oder Heizungskontrolleure ausgegeben und dabei die Wohnung nach Wertsachen kontrolliert.

ausgegeben und dabei die Wohnung nach Wertsachen kontrolliert. Die Telefongespräche beginnen in der Regel damit, dass sich die Anrufer selbst nicht mit Namen nennen und die Opfer raten sollen, wer anruft .

. Dann steigen sie auf die Antwort ein und geben sich als Enkel, Enkelin, Nichte oder Kinder des Opfers aus – daher auch der Name „Enkeltrick“.

– daher auch der Name „Enkeltrick“. Anschließend wird von einer akuten Notlage gesprochen. Das kann ein Unfall, eine Fahrzeugbeschlagnahme nach einem Unfall (für die man eine hohe Kaution zur Auslösung braucht) oder auch ein absolutes Schnäppchen (etwa ein Wohnungskauf) sein.

gesprochen. Das kann ein Unfall, eine Fahrzeugbeschlagnahme nach einem Unfall (für die man eine hohe braucht) oder auch ein absolutes Schnäppchen (etwa ein Wohnungskauf) sein. Bei Schockanrufen werden auch Szenarien konstruiert, in denen der Anrufer dringend eine hohe Geldsumme benötigt , um nach einem Straffall einen Anwalt beauftragen zu können oder eine Kaution zur Freilassung aus dem Gefängnis zu bezahlen.

werden auch Szenarien konstruiert, in denen der Anrufer dringend eine , um nach einem beauftragen zu können oder eine zu bezahlen. In der Regel verlangen die Anrufer Bargeld . Ist nicht genug vorhanden, versuchen sie sogar, ihre Opfer zu einer Bankabhebung zu bewegen. Falls da auch nichts ist, schlagen Sie die Übergabe von Schmuck oder anderen Wertgegenständen vor.

. Ist nicht genug vorhanden, versuchen sie sogar, ihre Opfer zu einer zu bewegen. Falls da auch nichts ist, schlagen Sie die vor. Um nun Druck aufzubauen, erfolgen weitere Anrufe in kurzen Abständen . Damit soll ein emotionales Dilemma erzeugt werden und gleichzeitig will man die Opfer davon abhalten, sich mit anderen Personen zu beraten oder über die Sache ausreichend nachzudenken.

. Damit soll ein emotionales Dilemma erzeugt werden und gleichzeitig will man die oder über die Sache ausreichend nachzudenken. Wenn die Opfer genügend Geld verfügbar haben oder sich zu einer Barabhebung überreden lassen, teilt man ihnen mit, dass dieses von einem Boten abgeholt wird.

Diese Boten sind in der Regel ganz kleine, verzichtbare Lichter in der kriminellen Organisation, die teilweise selbst dazu erpresst wurden, den Job zu übernehmen. Sie wissen nichts über die Hintermänner und auch darum ist es so schwer, die Spitzen dieser Organisationen zu erwischen.

Wie so ein Enkeltrick abläuft, hat der Filmemacher Jonathan Kleinpass in einem Kurzfilm hervorragend und mit einem überraschenden Ende präsentiert:

Der Enkeltrick ist nach wie vor aktuell und funktioniert in Abwandlungen seit den 90ern. Die Polizeimeldungen nennen nahezu täglich neue Fälle.

Was sollen die Opfer des Enkeltricks dagegen tun?

Die Polizei warnt immer wieder vor dem Enkeltrick und gibt auch Tipps, wie man sich vor einem Schaden schützen kann:

Grundsätzlich sollte man misstrauisch sein, wenn der Anrufer seinen Namen nicht nennt .

. Nicht auf „Ratespielchen“ einlassen! Der Anrufer soll seinen Namen nennen. Dabei kann man ruhig eine gewisse Gebrechlichkeit vorspielen und immer wieder fragen „Wer ist denn da?“

Der Anrufer soll seinen Namen nennen. Dabei kann man ruhig eine und immer wieder fragen „Wer ist denn da?“ Spätestens dann, wenn von Geld die Rede ist, sollte man das Gespräch abbrechen .

. Auch auf eine Geldabholung durch einen Boten sollte man sich nicht einlassen .

. Wenn die Anrufe immer wieder erfolgen, sollte man sich eines Tricks bedienen: Die angerufene Person sollte behaupten, dass der Telefon-Akku bald leer sie. Aber der „Enkel“ solle einfach auf dem Handy anrufen . Die Nummer „hat er ja“ – Oma hat sie gerade nicht parat. In der Regel hören die Anrufe dann auf.

sie. Aber der . Die Nummer „hat er ja“ – Oma hat sie gerade nicht parat. In der Regel hören die Anrufe dann auf. Danach sollte man sich sofort mit dem echten Verwandten oder Freund in Verbindung setzen , um sich nach dessen Wohlbefinden zu erkundigen.

, um sich nach dessen Wohlbefinden zu erkundigen. Anschließend sollte man eine Anzeige bei der Polizei machen. Das hilft im Moment vielleicht nicht konkret, kann aber dazu führen, eine Band an einem Ort „einzukreisen“. Eventuell ist auch eine Festnahme möglich, wenn Folgegespräche im Beisein der Polizei geführt werden.

Auch wenn man in seinen „besten Jahren“ von dieser Masche nicht betroffen sein mag, sollte man seine Eltern warnen und präparieren. Wenn man ihnen erklärt, worauf sie achten müssen, fallen sie nicht so schnell auf die Masche herein.

Online-Sicherheit und Privatsphäre: Wichtig oder nicht? (Umfrage)

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).