Das Huawei P30 Lite New Edition ist aktuell in einem besonders attraktiven Bundle-Angebot zu haben. Zusammen mit dem Fitness-Tracker Huawei Band Pro 4 gibt es das Smartphone inklusive 5 GB LTE-Datenvolumen samt Allnet-Flat für effektiv unter 3 Euro Tarifkosten im Monat. GIGA macht den Tarif-Check und erklärt, warum das Angebot so gut ist.

Huawei P30 Lite Facts

Im Curved-Shop ist das neue Huawei P30 Lite New Edition in Kombination mit dem „Blau Allnet L“-Tarif aufgetaucht. Genutzt wird das Netz der Telefónica, also o2. Der Deal besteht aus dem Smartphone selbst, dem Band 4 Pro von Huawei und einem LTE-Volumen über 5 GB mit Allnet-Flat.

Huawei P30 Lite New Edition + Band 4 Pro mit 5 GB LTE & Allnet-Flat: Kosten-Rechnung

Die effektive Grundgebühr beläuft sich auf nur noch 2,32 Euro pro Monat und berechnet sich wie folgt:

Tarifkosten „Blau Allnet L“: 24 x 14,99 Euro = 359,76 Euro

Gerätezuzahlung: 1 Euro

Anschlusspreis: kostenlos

Versandkosten: 4,99 Euro

= 365,75 Euro

Was würden das Handy und der Fitness-Tracker kosten, wenn sie woanders zum aktuellen Bestpreis (Preisvergleich Idealo) gekauft würden?

Huawei P30 Lite New Edition: ca. 260 Euro

Huawei Band 4 Pro: ca. 60 Euro

= 320 Euro

365,75 Euro – 320 Euro = 55,75 Euro. Über 24 Monate verteilt ergibt das einen effektiven Monatspreis von 2,32 Euro für die Allnet- und SMS-Flat im Telefónica-Netz mit 5 GB LTE-Datenvolumen für das mobile Internet.

Zum Angebot

Huawei P30 Lite New Edition Tarif-Deal: Darum ist das Angebot so gut

Wenn die aktuell besten Preise für das Huawei P30 Lite New Edition und den Fitness-Tracker Huawei Band 4 Pro herausgerechnet werden, dann lohnt sich der Deal im Curved-Shop definitiv. Effektiv fallen so nur 2,32 Euro im Monat an.

Beim Huawei P30 Lite New Edition handelt es sich um eine im Frühjahr 2020 erschienene Neuauflage des Huawei P30 Lite. Die New Edition wurde in wenigen, doch dafür wesentlichen Punkten verbessert. Der interne Speicher hat sich von 128 GB auf 256 GB verdoppelt und dank 6 RAM statt 4 RAM Arbeitsspeicher läuft das Smartphone nun flüssiger, wenn mehrere Apps gleichzeitig aktiv sind. Die 48-MP-Triple-Kamera auf der Rückseite bleibt unverändert, doch Selfies sind mit bis zu 32 MP statt 24 MP möglich. Das „>Huawei P30 Lite New Edition hat im GIGA-Test eine robuste Wertung von 70 % erreicht.

Übrigens: Das Huawei P30 Lite New Edition verfügt noch über die Google Apps, da es sich lediglich um eine Revision des P30 Lite handelt, welches vor dem US-Embargo erschien.

Bedeutet „Pro“ bei Huawei immer auch gleich „besser“? Findet es heraus in der Bilderstrecke:

Bilderstrecke starten (6 Bilder) 5 gute Gründe, warum das Huawei P30 besser als die Pro-Version ist

Eine praktische Beigabe ist das Huawei Band 4 Pro – nicht nur, um dem Corona-Speck zu Leibe zu rücken. Der Fitness-Tracker kann natürlich Schritte, verbrannte Kalorien und zurückgelegte Kilometer zählen. Er sendet aber auch Benachrichtigungen, Anrufe sowie Erinnerungen ans Handgelenk, wenn das Smartphone mal nicht in Reichweite liegt.

Zum Angebot

Hat dir dieser Artikel gefallen? Schreib es uns in die Kommentare oder teile den Artikel. Wir freuen uns auf deine Meinung - und natürlich darfst du uns gerne auf Facebook oder Twitter folgen.