Ebenfalls auf der Berliner Funkmesse stellte Samsung nämlich das Galaxy Note Edge vor. Faktisch baugleich mit dem regulären Galaxy Note 4, war das Alleinstellungsmerkmal des Note Edge ohne Zweifel sein Display. Auf der rechten Seite war es abgebogen, daher auch der Zusatz „Edge“, womit das Smartphone in der Hand ein ganzes neues Feeling versprühte – von den Zusatzinfos, die am Edge-Display zu sehen waren, ganz zu schweigen. War das Note Edge anfangs nur eine Machbarkeitsstudie und wurde in geringen Stückzahlen verkauft, haben sich die abgerundeten Displayränder mittlerweile zu DEM Markenzeichen von Samsung entwickelt und sind sowohl in der Galaxy-S-Serie als auch in der Note-Reihe zu finden.