Wenn eure alte SIM-Karte zu groß ist, könnt ihr sie für ein neues Smartphone in eine Micro- oder Nano-SIM zuschneiden, um sie weiter zu nutzen. Wir zeigen, wie das geht und was ihr dabei beachten solltet, damit ihr die SIM-Karte nicht kaputt macht.

Samsung Galaxy S6 Facts

Videotipp: Die SIM-Karten-Größen

Während früher die Mini-SIM Standard war, haben neue Smartphones heutzutage meistens kleinere SIM-Karten-Formate wie Micro oder Nano. Für maximale Kompatibilität bieten viele Hersteller mittlerweile Mutli-SIM-Karten an. Ihr könnt die richtige Größe dann einfach aus einer Plastikvorlage herausbrechen. Wenn ihr allerdings alte, zu große SIM-Karten in neuen Smartphones nutzen wollt, müsst ihr sie vorher in ein kleineres Format manuell zuschneiden.

SIM-Karte zuschneiden: Diese Hinweise unbedingt beachten!

Folgendes solltet ihr unbedingt beachten, wenn ihr eine SIM-Karte zuschneiden wollt:

Ältere Mini- oder Micro-SIMs haben einen etwas größeren Chip und lassen sich nicht ohne Weiteres auf das Nanoformat bringen. Prüft das bei euch vorher anhand von Vorlagen und Vergleichen!

Wenn ihr falsch zuschneidet, kann der SIM-Karten-Slot im Smartphone beschädigt werden.

Wer die SIM-Karte nicht mit der Schere zuschneiden möchte, kann einen SIM-Karten-Stanzer verwenden.

Sichert eure Kontakte, falls ihr welche auf der SIM-Karte gespeichert habt: Android-Kontakte synchronisieren: von SIM-Karte auf's Google-Konto.

Ihr übernehmt für die Vorgehensweise die volle Verantwortung. Bei unsachgemäßer und unvorsichtiger Anwendung kann die SIM-Karte unbrauchbar werden. Ein Risiko gibt es immer.

Bilderstrecke starten (8 Bilder) SIM-Karten-Größen im Vergleich: Micro, Mini, Nano, alle Formate

SIM-Karte mit PDF-Schablone zuschneiden (Micro & Nano) – Anleitung

Wenn ihr keinen SIM-Karten-Stanzer habt, könnt ihr die SIM-Karte auch selbst auf das Micro- oder Nano-Format zuschneiden. Dazu nutzt ihr eine PDF-Schablone, die ihr ausdruckt:

Druckt eine SIM-Schablone auf einem DIN-A4-Blatt aus. So eine Schablone findet ihr beispielsweise auf der Webseite SIM-Karte-gratis.de zum Download. Achtet darauf, dass das Dokument nicht verzogen ist oder skaliert wird, sodass es in in Original-Größe gedruckt wird (100 Prozent Skalierung). Schneidet die benötigte Schablone aus und klebt sie auf die Rückseite eurer SIM-Karte, wo keine Kontakte sind. Schneidet mit einer guten, scharfen Schere die SIM-Karte entlang der inneren, schwarzen Kante zu. Dabei werden unter Umständen auch einige Kontakte zerschnitten, was nicht weiter schlimm ist. Für die Feinarbeit empfehlen wir etwas Schleifpapier (Körnung 100 oder etwas mehr). Entfernt die Schablone und Klebereste und prüft danach vorsichtig, ob die SIM ins Smartphone passt. Achtet darauf, dass keine Kunststoffkrümel ins Gerät geraten.

SIM-Karte zuschneiden fehlgeschlagen: SIM kaputt oder ich trau mich nicht – was nun?

SIM-Karten sind recht stabil. Falls eure SIM-Karte aber während der Prozedur kaputt gegangen ist oder ihr euch nicht traut, zeigen wir euch hier, wie ihr trotzdem eine passende SIM-Karte bekommt:

Habt ihr für das Micro-Format etwas zu viel abgeschnitten, die SIM funktioniert aber noch, könnt ihr sie auf das Nano-Format feilen und sie dann mit deinem SIM-Karten-Adapter wieder größer machen.

Ist die SIM beschädigt worden oder ihr wollt sie lieber nicht selbst zuschneiden, könnt ihr bei eurem Mobilfunkanbieter eine neue, passende SIM bestellen.

Viele Handyläden oder Elektrofachgeschäfte wie Media Markt oder Saturn bieten an, dort die SIM professioneller zuschneiden zu lassen.

Was kostet eine neue SIM bei den Anbietern?

Finde dein passendes Smartphone