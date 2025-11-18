51 Prozent billiger: Amazon verscherbelt unterschätztes Open-World-Game für PS5

Amazon verkauft großen Open-World-Hit zum kleinen Preis.

Ihr habt eine PS5, aber wollt für euer nächstes Game nicht zu viel Geld ausgeben? Amazon hat jetzt ein super Angebot für euch. Die PlayStation-Version von Star Wars Outlaws kostet aktuell nur 24,34 Euro. Für das Open-World-Game von Ubisoft sind normalerweise 49,99 Euro fällig. Ihr spart also 51 Prozent (PS5-Spiel auf Amazon ansehen).

Star Wars Outlaws [PlayStation 5] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.11.2025 13:34 Uhr

Die Stärken und Schwächen von Star Wars Outlaws für die PS5

PlayStation-Spieler, die das Star-Wars-Universum auf eigene Faust erkunden wollen, haben hier viel zu tun

Das Gameplay mit einer Mischung aus Blaster-Action und Stealth macht viel Spaß

Keine echte Sandbox-Open-World, in der ihr tun und lassen könnt, was ihr wollt

In Star Wars Outlaws erkundet ihr als Schmugglerin Kay Vess die dreckige Unterwelt des Star-Wars-Universums. Ihr erkundet weitläufige Planeten mit dem Speeder, verbündet euch mit diversen kriminellen Organisationen und legt euch immer wieder mit den Sturmtruppen des Imperiums an. Laut der Website HowLongtoBeat könnt ihr mit einer Spielzeit von 62 Stunden rechnen, wenn ihr alles sehen wollt.

Der PS5-Hit spielt sich dabei als Third-Person-Shooter, wobei ihr auch immer wieder auf Stealth zurückgreifen müsst. In der offenen Welt könnt ihr viele Nebenaufgaben und Schätze entdecken, wobei euch das Spiel immer wieder Grenzen aufzeigt. Ihr solltet keine komplette Freiheit, wie etwa in Grand Theft Auto erwarten.

Amazon-Kunden loben Star-Wars-Atmosphäre und Gameplay

Star Wars Outlaws für die PS5 erreicht auf Amazon eine Bewertung von 4,4 von 5 Sternen. Kunden loben besonders die Star-Wars-Atmosphäre und die Popcorn-Action. Kritisiert wird, dass ihr einen Ubisoft-Account benötigt, um spielen zu können.

Der perfekte Moment, um Star Wars Outlaws zu kaufen Zum Release im August 2024 habe ich Star Wars Outlaws selbst getestet. Das Spiel ist wirklich alles andere als perfekt. Besonders haben mich die generischen NPCs und die offene Welt gestört, mit der sich so wenig interagieren lässt. Da ist es kein Wunder, dass Outlaws inzwischen eher belächelt wird und auch ziemlich gefloppt ist. Für 25 Euro Euro ist der Open-World-Hit aber ein echter Schnapper. Mit dem Speeder durch die Welt zu düsen, Quests abzuarbeiten und Sturmtruppen über den Haufen zu schießen, macht einfach Spaß. Martin Hartmann

