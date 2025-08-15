Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  Aktuelle Deals bei Amazon: Diese Angebote lohnen sich gerade richtig
Aktuelle Deals bei Amazon: Diese Angebote lohnen sich gerade richtig

Martin Bosse
Martin Bosse,
2 min Lesezeit
Ein Mann trägt einen Stapel Amazon Pakete.
Bei Amazon bekommt ihr wieder zahlreiche gute Angebote. (© IMAGO / Bihlmayerfotografie / Bearbeitung GIGA)
Momentan findet ihr bei Amazon viele hochwertige Produkte zu besonders attraktiven Preisen. Mit dabei sind unter anderem moderne LED-TVs und eine praktische Werkzeugbox. Wir haben für euch die interessantesten Deals herausgesucht und übersichtlich zusammengestellt.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert.

Oft nur für kurze Zeit verfügbar und ebenso schnell wieder ausverkauft: Bei den täglichen Angeboten von Amazon müsst ihr manchmal blitzschnell zugreifen. Prime-Kunden haben es da etwas einfacher, da sie Blitzangebote 30 Minuten vor allen anderen einsehen können. Ihr könnt Amazon Prime 30 Tage lang kostenlos testen, die Kosten und Vorteile von Prime haben wir in einem separaten Artikel beschrieben. Damit ihr nichts verpasst, zeigen wir euch hier regelmäßig die besten Deals.

Aktuelle Amazon-Deals ansehen
Amazon: Die besten Deals am 15. August im Überblick

Trotz großer Rabatte ist Amazon nicht immer der günstigste Anbieter. Wir haben die aktuellen Angebote genau unter die Lupe genommen und die Preise mit denen anderer Händler verglichen. Diese Produkte sind momentan bei Amazon am günstigsten:

Fernseher, Tablets & Zubehör

Hisense 58E6NT (58 Zoll)
Hisense 58E6NT (58 Zoll)
Statt 426,15 Euro UVP: 4K-Fernseher, UHD-Smart TV, HDR, Dolby Vision, 60Hz, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, WiFi, HDMI 2.1, Bluetooth, Alexa Built-in.
369,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.08.2025 14:50 Uhr
PC & Zubehör

Iniu Powerbank 20.000 mAh
Iniu Powerbank 20.000 mAh
Statt 28,89 Euro UVP: USB-C-Powerbank mit 20.000 mAh, kompatibel mit iPhones & Android-Smartphones sowie Tablets & iPads.
22,35 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 07:57 Uhr
Lenovo V15 (15,6 Zoll)
Lenovo V15 (15,6 Zoll)
Notebook mit HD-Display, Intel-N5100-Prozessor mit 4x 2.80 GHz, 16 GB DDR4, 512 GB SSD, Intel UHD, HDMI, Webcam, Bluetooth, USB 3.0, WLAN und Windows 11 Professional.
319,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 03:56 Uhr
Audio & Lautsprecher

Soundcore Motion Boom
Soundcore Motion Boom
Statt 89,99 Euro UVP: Bluetooth-Lautsprecher mit BassUp Technologie, IPX7 Wasserschutz und bis zu 24 Stunden Akku.
64,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 09:13 Uhr

Haushalt, Mobilität & Smart Home

Philips Airfryer XL Essential
Philips Airfryer XL Essential
Statt 199,99 Euro UVP: Heißluftfritteuse, 2000 W, 1200 g Kapazität, digitales Display, Wifi Connected.
85,89 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 09:03 Uhr
Dreame L10s Pro Ultra Heat
Dreame L10s Pro Ultra Heat
Statt 799 Euro UVP: Saugroboter mit Wischfunktion, Automatische Moppreinigung mit heißem Wasser, Moppverlängerung, 7.000 Pa Saugkraft, Doppelte Mopp- und Bodenreinigung.
599,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.08.2025 18:53 Uhr
Comfee Mobiles Klimagerät Breezy Cool Pro 2.0
Comfee Mobiles Klimagerät Breezy Cool Pro 2.0
Statt 239 Euro UVP: 7000 BTU Klimaanlage mit App-Steuerung für Räume bis 25m². Coupon aktivieren und 20 Euro sparen.
171,49 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 03:21 Uhr
Ugreen FineTrack
Ugreen FineTrack
Statt 17,99 Euro UVP: AirTag-Alternative mit Zugriff auf das Find-My-Netzwerk von Apple.
10,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 06:12 Uhr
Cycplus I50PSI
Cycplus I50PSI
Statt 45,99 Euro: Elektrischer Kompressor, tragbare Fahrradpumpe mit Digital LCD, LED Licht und wiederaufladbarem Li-ionen Akku 12V.
33,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.08.2025 16:37 Uhr
Brennenstuhl Garant V2
Brennenstuhl Garant V2
Statt 49,91 Euro: IP44 Kabeltrommel 25m Outdoor, Made in Germany, 3 Schutzkontakt-Steckdosen.
45,08 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.08.2025 21:04 Uhr
Honeywell TurboForce Turbo-Ventilator
Honeywell TurboForce Turbo-Ventilator
Statt 32,49 Euro UVP: Tischventilator mit geräuscharmer Kühlung, verstellbarer Neigungswinkel bis zu 90°, 3 Geschwindigkeitseinstellungen, Wandmontage.
22,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.08.2025 14:42 Uhr
Bresser MeteoTemp BF
Bresser MeteoTemp BF
Statt 49,90 Euro UVP: Funk-Wetterstation mit Touch-Display, Außensensor, Wettervorhersage, Raumklima-Indikator, Temperatur & Luftfeuchtigkeit.
34,09 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.08.2025 18:12 Uhr
Songmics Bürostuhl OBN034B01
Songmics Bürostuhl OBN034B01
Statt 79,99 Euro: Ergonomischer Schreibtischstuhl, Drehstuhl mit Stoffbezug, höhenverstellbar und neigbar, bis 120 kg belastbar. Coupon aktivieren und 10 Euro sparen.
57,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 01:05 Uhr
Cosori Turbo Tower Pro
Cosori Turbo Tower Pro
Statt 319,99 Euro UVP: Heißluftfritteuse mit 2 Kammern, 10,8L Double Stack Airfryer mit DualBlaze & Keramikbeschichtung.
246,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 06:03 Uhr
Levoit Turmventilator
Levoit Turmventilator
Sehr leiser DC-Turmventilator mit 4 Modi, 5 Geschwindigkeitsstufen und Fernbedienung
84,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.08.2025 18:32 Uhr
Brüder Mannesmann Werkzeugbox – 155 teilig
Brüder Mannesmann Werkzeugbox – 155 teilig
Die stabile Werkzeugbox ist mit 155 Teilen der perfekte Begleiter für Hobby- und Heimwerker.
74,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.08.2025 18:25 Uhr
Samsung Galaxy SmartTag2
Samsung Galaxy SmartTag2
Statt 39,90 Euro UVP: wassergeschützter Bluetooth-Tracker, Kompassansicht, Suche in der Nähe, mit bis zu 500 Tage Laufzeit.
16,88 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 05:53 Uhr
Brennenstuhl Verlängerungskabel mit Flachstecker
Brennenstuhl Verlängerungskabel mit Flachstecker
Statt 7,39 Euro UVP: Qualitäts-Verlängerungskabel flach für innen mit 2 Meter Kabel.
5,01 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.08.2025 18:55 Uhr
Brennenstuhl Eco-Line Comfort Switch Plus
Brennenstuhl Eco-Line Comfort Switch Plus
Statt 24,99 Euro UVP: Steckdosenleiste 6-Fach, Mehrfachsteckdose mit 2 permanenten und 4 schaltbaren Steckdosen, beleuchteter Fußschalter.
15,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.08.2025 00:28 Uhr

Welche Vorteile bietet Amazon Prime? Im Video findet ihr die wichtigsten Funktionen übersichtlich zusammengefasst:

Poster
Wie findet ihr die besten Amazon-Angebote?

Um die besten Amazon-Angebote zu entdecken, gibt es einige nützliche Tipps und Tricks. Zunächst solltet ihr die Angebote auf der Amazon-Website regelmäßig überprüfen, da diese oft aktualisiert werden. Das übernehmen wir hier für euch. Zusätzlich können Vergleichswebseiten und Preisvergleichs-Tools dabei helfen, die besten Deals auf Amazon zu finden. Es ist auch ratsam, die Bewertungen anderer Kunden zu lesen, um sicherzugehen, dass ihr das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt.

So finden wir die besten Schnäppchen

Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.

