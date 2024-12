Aldi verkauft am Montag Dubai-Schokolade zum Schnäppchenpreis

Wenn euch die Dubai-Schokolade nicht schon zum Hals heraushängt und ihr die Trend-Süßigkeit nicht mehr sehen könnt, dann solltet ihr am 16. Dezember 2024 bei Aldi reinschauen. Der Discounter nimmt die Luxus-Schokolade zu einem fairen Preis mit ins Angebot.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert.

Aldi verkauft Dubai-Schokolade für 4,29 Euro

Die Dubai-Schokolade ist in aller Munde – zumindest fast. Einige sind auf den Hype um die Luxus-Schokolade direkt aufgesprungen, andere wollten die absurd hohen Preise nicht zahlen. Die Zeiten sind mittlerweile vorbei. Nachdem Lidl eine Dubai-Schokolade an den Start gebracht hat, folgt nun Aldi. Am 16. Dezember könnt ihr 100 Gramm Dubai-Schokolade von Alyan bei Aldi Nord und Süd in den Filialen für 4,29 Euro kaufen.

Auf dem Markt gibt es mittlerweile viele verschiedene Dubai-Schokoladen. Die von Alyan hat einen flüssigen Kern und entspricht damit eher dem teuren Originalrezept. Der Preis von 4,29 Euro geht auch vollkommen in Ordnung, wenn ihr euch diese Luxus-Süßigkeit kaufen wollt. Andere Händler verlangen deutlich mehr:

Dubai Schokolade nach original Rezept Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.12.2024 05:53 Uhr

Aldi warnt auf der Produktseite, dass die Dubai-Schokolade eventuell zeitweise nicht überall erhältlich sein könnte. Es gibt wohl Probleme mit der internationalen Seefracht. Aktuell wird das Produkt aber noch für den Verkaufsstart am 16. Dezember 2024 gelistet (bei Aldi Süd anschauen).

Dubai-Schokolade selbst machen

Bevor Aldi am 16. Dezember selbst in den Verkauf der Dubai-Schokolade einsteigt, hat man vorher versucht, die Kundinnen und Kunden auf andere Weise für sich zu gewinnen. Nämlich indem man die Zutaten für das Herstellen der Dubai-Schokolade in den Fokus gerückt hat, die der Discounter verkauft. So könnt ihr euch die Luxus-Schokolade einfach selbst machen und dabei Geld sparen.

Am Ende bleibt die Dubai-Schokolade aber ein Hype-Produkt. Irgendwann wird sie auch wieder aus dem Fokus rücken und ein anderer Trend von TikTok wird sich im Einzelhandel durchsetzen.

Lidl macht bei der Dubai-Schokolade natürlich auch mit:

