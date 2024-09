Aldi verkauft morgen drei Messgeräte, die in jede Werkzeugtasche gehören

Profis greifen zu Bosch oder Makita, Heimwerker wie ich eher zu Ferrex von Aldi. Am 9. September 2024 habt ihr bei Aldi Nord wieder die Möglichkeit, euch mit wirklich nützlichen Messgeräten auszustatten. Mit 14,99 Euro pro Stück kosten diese auch kein Vermögen.

Aldi verkauft Messgeräte für 14,99 Euro

Bei Aldi wird in regelmäßigen Abständen Werkzeug verkauft, das perfekt für Heimwerker gemacht ist. Ich spreche da aus eigener Erfahrung, denn ich besitze viel von Aldi und bin damit zufrieden. Besonders das Messgerät zum Suchen von Leitungen finde ich extrem praktisch. Das gibt es am 9. September 2024 wieder zum Preis von 14,99 Euro (bei Aldi Nord anschauen). Es handelt sich um ein lokales Angebot.



Neben dem Multisensor GT-MM-13, der Stromleitungen, Metall und Holz aufspüren kann, bietet Aldi Nord zwei weitere Modelle an. Den Ultraschall-Entfernungsmesser GT-UDM-05, der Entfernungen messen und Flächen berechnen kann. Zudem den Feuchtigkeitsmesser GT-FM-05, der Feuchtigkeit in Holz, Wänden und Baumaterialien misst. Alle für jeweils 14,99 Euro.

Aldi verkauft verschiedene Messgeräte für 14,99 Euro. (© Ferrex)

Bei Amazon gibt es ein 2-in-1-Gerät, das effektiv sogar günstiger wäre:

Lohnt sich der Kauf eines solchen Messgeräts?

In meinen Augen schon. Besonders der Multisensor GT-MM-13 sollte in jeder Werkzeugtasche liegen – oder halt ein anderer Leitungssucher. Egal ob ihr einen Nagel in die Wand einschlagen oder ein Loch bohren wollt, checkt vorher, ob dort eine Leitung verläuft. Nichts ist schlimmer als ein Kabel oder eine andere Leitung zu treffen und diese zu beschädigen.



Im schlimmsten Fall muss bei einer Reparatur die ganze Wand aufgestemmt und mühselig geflickt werden. So war es einmal bei mir, als wir bei der Renovierung meiner Wohnung ein in den Keller verlaufendes Kabel durchbohrt haben. Dann lieber ein paar Euro und Minuten investieren, um den Bereich zu prüfen. Ohne geht für mich nichts mehr.