Amazon: „Bestellung enthält ein Geschenk“ – was bedeutet das?

Beim Bestellprozess findet man im Einkaufswagen bei Amazon manchmal den Hinweis „Enthält ein Geschenk“ oder „Dies ist ein Geschenk“. Dieses Feld erlaubt euch, auf einen speziellen Amazon-Service zuzugreifen, wenn ein Artikel als Geschenk verschickt werden soll.

Amazon: „Bestellung enthält ein Geschenk“ – das steckt dahinter

Der Hinweis „Bestellung enthält ein Geschenk“ bedeutet nicht, dass Amazon dem Artikel automatisch etwas beilegt oder einen Rabatt gewährt. Vielmehr handelt es sich um einen Service für Produkte, die ihr verschenken wollt – zum Beispiel zu Geburtstagen, Weihnachten oder anderen Anlässen.

Um die Geschenkoption zu nutzen, setzt ihr im Warenkorb einfach den Haken beim Kästchen „Diese Bestellung enthält ein Geschenk“. Anschließend könnt ihr verschiedene Services für den Artikel auswählen:

Geschenknachricht hinzufügen : Dem Artikel wird eine Mitteilung beigefügt, die ihr selbst verfassen könnt. Die Nachricht kann nachträglich geändert werden, solange der Artikel noch nicht verschickt wurde.

Artikel soll verpackt werden.

werden. Optional kann eine E-Mail an den Beschenkten mit der Zustellbestätigung verschickt werden. Die Nachricht ist nützlich, wenn mit dem Artikel etwas nicht in Ordnung ist und der Beschenkte einen Umtausch durchführen soll.

Tipp: Wenn ihr unsicher seid, was ihr verschenken sollt, könnt ihr prüfen, ob der Empfänger eine Amazon-Wunschliste erstellt hat. Dort lassen sich passende Artikel direkt auswählen.

Hier findet ihr die Geschenkoption in der Amazon App. (© GIGA)

Geschenkoptionen bei Amazon

Die Geschenkoption eignet sich vor allem für Artikel, die direkt an eine beschenkte Person und nicht an den Besteller selbst verschickt werden sollen. Die Grußnachricht kann kostenlos hinzugefügt werden, die Geschenkverpackung ist hingegen kostenpflichtig.

Wie viel der Verpackungs-Service kostet, hängt vom bestellten Artikel ab. Der Preis wird direkt im Bestellprozess angezeigt, sodass ihr vor dem Kauf noch entscheiden könnt, ob der Artikel eingepackt werden soll oder nicht.

Die Geschenkoptionen sind nur für Artikel verfügbar, die direkt von Amazon verschickt und nicht über den Marktplatz von Drittanbietern gekauft werden.

