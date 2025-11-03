Amazon dreht auf: Diese Technik-Deals lohnen sich jetzt besonders

Amazon bietet euch aktuell eine Auswahl an hochwertigen Produkten zu deutlich reduzierten Preisen, darunter Fernseher und Saugroboter. Hier erfahrt ihr, welche Angebote sich besonders lohnen.

Amazon: Die besten Deals am 3. November im Überblick

Trotz großer Rabatte ist Amazon nicht immer der günstigste Anbieter. Wir haben die aktuellen Angebote genau unter die Lupe genommen und die Preise mit denen anderer Händler verglichen. Diese Produkte sind momentan bei Amazon am günstigsten:

Fernseher & Zubehör

Hisense 43E7NQ 43 Zoll TV mit QLED und 4K UHD Statt 349 Euro UVP: Mit Quantum Dot Technologie, Dolby Vision und Dolby Atmos Klang. Bietet Game Mode Plus und Sprachsteuerung über Alexa. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 07:15 Uhr

Hisense 58E6NT (58 Zoll) Statt 426,15 Euro UVP: 4K-Fernseher, UHD-Smart TV, HDR, Dolby Vision, 60Hz, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, WiFi, HDMI 2.1, Bluetooth, Alexa Built-in. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 00:01 Uhr

TCL 75V6C (75 Zoll) Statt 749 Euro UVP: 4K HDR Fernseher, Smart TV mithilfe von Google TV, Dolby Audio, Motion Clarity, Kompatibel mit Google Assistant & Alexa. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 05:23 Uhr

TCL 65Q7C QLED Mini LED (65 Zoll) Statt 999 Euro UVP: 4K-Fernseher mit HDR Premium, Dolby Vision IQ & Atmos, Smart TV mit Google TV, Bang & Olufsen Sound, 144Hz VRR, AMD FreeSync Premium Pro, HDMI 2.1, AirPlay 2. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 06:17 Uhr

PC, Tablet & Zubehör

Apple iPad Air 11" mit M3 Chip Statt 649 Euro UVP: Tablet mit Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 128 GB, 12 MP Frontkamera/Rückkamera, WLAN 6E, Touch ID. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.11.2025 19:37 Uhr

Philips 34 Zoll WQHD Curved Monitor mit Webcam Statt 409 Euro UVP: VA-Panel mit 3440x1440 Auflösung, integrierte 5MP Webcam, USB-C Anschluss und höhenverstellbar Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 06:57 Uhr

Audio & Lautsprecher

Soundcore Motion Boom Statt 89,99 Euro UVP: Bluetooth-Lautsprecher mit BassUp Technologie, IPX7 Wasserschutz und bis zu 24 Stunden Akku. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 09:36 Uhr

Haushalt, Mobilität & Smart Home

Dreame L10s Ultra Gen 2 Statt 699 Euro UVP: Saugroboter mit Wischfunktion und automatischer Entleerung, 10.000 Pa Saugkraft, Selbstreinigung & 3D-Hinderniserkennung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.11.2025 14:07 Uhr

Dreame X50 Ultra Complete Saugroboter Statt 1.099 Euro UVP: Saug- und Wischroboter mit 20.000 Pa Saugkraft und KI-Hinderniserkennung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 02:35 Uhr

dreame Matrix10 Ultra Saugroboter mit Wischfunktion Statt 1.599 Euro UVP: Mopp-Wechsel/Selbstreinigung, 8 cm Hindernisfreiheit, 30.000Pa, Autom. Entleerung/Nachfüllung, Sprachsteuerung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 02:24 Uhr

Ninja Luxe Premier (ES601EU) Statt 549,99 Euro UVP: Kaffeemaschine mit Mahlwerk und Aufschäumer für Latte, Cappuccino, Cold Brew & Espresso, einfache Handhabung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 06:24 Uhr

roborock Q7 M5-Set Saugroboter Statt 249,99 Euro UVP: Saug- und Wischroboter mit 10.000 Pa Saugkraft, LiDAR-Navigation und Dual Anti-Tangle-System für Tierhaare. Mit App-Steuerung und bis zu 150 Minuten Laufzeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.11.2025 17:21 Uhr

TP-Link Tapo WLAN Steckdosen 4er Pack Statt 44,90 Euro UVP: Smarte Steckdosen mit App-Steuerung, Fernzugriff und Sprachbedienung via Alexa oder Google Home. Zeitpläne und Abwesenheitsmodus einstellbar, kein Hub erforderlich. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.11.2025 18:22 Uhr

Ugreen USB-C Ladegerät 2er-Pack Statt 15,99 Euro UVP: 20W Schnellladegerät mit USB-C und USB-A Port, kompatibel mit iPhone, iPad, Galaxy und Pixel-Smartphones. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 07:33 Uhr

Nelko P21 Etikettendrucker Statt 32,99 Euro UVP: Selbstklebender Labeldrucker, Bluetooth-Etikettendrucker. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 06:25 Uhr

Ugreen FineTrack Statt 17,99 Euro UVP: AirTag-Alternative mit Zugriff auf das Find-My-Netzwerk von Apple. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 04:59 Uhr

Bresser MeteoTemp BF Statt 49,90 Euro UVP: Funk-Wetterstation mit Touch-Display, Außensensor, Wettervorhersage, Raumklima-Indikator, Temperatur & Luftfeuchtigkeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.11.2025 05:52 Uhr

Brüder Mannesmann Werkzeugbox – 155 teilig Die stabile Werkzeugbox ist mit 155 Teilen der perfekte Begleiter für Hobby- und Heimwerker. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.11.2025 14:30 Uhr

Cartrend Hydraulischer Rangierwagenheber Statt 43,09 Euro UVP: Robuster hydraulischer Wagenheber mit bis zu 2 Tonnen Tragkraft Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.11.2025 18:07 Uhr

Brennenstuhl Verlängerungskabel mit Flachstecker Statt 7,39 Euro UVP: Qualitäts-Verlängerungskabel flach für innen mit 2 Meter Kabel. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.11.2025 20:32 Uhr

Jetzt zuschlagen oder auf Black Friday warten?

Viele warten mit großen Käufen auf den Black Friday, um den besten Preis zu bekommen. Doch bei Amazon könnt ihr schon vorher entspannt zuschlagen: Dank der Preisgarantie zahlt ihr am Ende automatisch den niedrigsten Preis. Sinkt der Preis eines teilnehmenden Produkts bis zum Ende der Black-Friday-Phase weiter, erstattet Amazon euch die Differenz – ganz ohne Antrag oder Aufwand. Ihr bekommt einfach eine E-Mail mit der Gutschrift. Wichtig: Das gilt nur für Angebote, die direkt von Amazon verkauft werden und entsprechend gekennzeichnet sind.

Welche Vorteile bietet Amazon Prime? Im Video findet ihr die wichtigsten Funktionen übersichtlich zusammengefasst:

Wie findet ihr die besten Amazon-Angebote?

Um die besten Amazon-Angebote zu entdecken, gibt es einige nützliche Tipps und Tricks. Zunächst solltet ihr die Angebote auf der Amazon-Website regelmäßig überprüfen, da diese oft aktualisiert werden. Das übernehmen wir hier für euch. Zusätzlich können Vergleichswebseiten und Preisvergleichs-Tools dabei helfen, die besten Deals auf Amazon zu finden. Es ist auch ratsam, die Bewertungen anderer Kunden zu lesen, um sicherzugehen, dass ihr das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt.

